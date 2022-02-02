ВТБ предоставит 44,2 млрд рублей на строительство жилого комплекса Sky Garden в Москве

ВТБ профинансирует строительство группой компаний «ФСК» нового жилого комплекса бизнес-класса Sky Garden в московском районе Покровское-Стрешнево. Размер кредитной линии составит 44,2 млрд рублей, ее срок — 4,5 года, уточняется в сообщении банка.

Жилой комплекс Sky Garden строится в 15 минутах ходьбы от станции метро «Тушинская». Как отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, «проект предусматривает инфраструктуру, помогает горожанам, настроенным на повышение экологичности своей жизни». «Проект отличает авторская архитектура, созданная архитектурным бюро Ginzburg Architects, наличие собственного парка на 3,85 га и благоустроенной набережной в 200 метрах», — указано в релизе.

На 4,7 га девелопер построит четыре корпуса переменной этажности (от 12 до 44 этажей), состоящих из нескольких секций. Проект включает 3 970 квартир на 5 575 жителей. В корпусе первой очереди будет доступно 37 видов планировочных решений.

ЖК строится в соответствии с концепцией «двор без машин». Для автомобилей в корпусах предусмотрен подземный паркинг на 1 545 машино-мест. На закрытой охраняемой территории ЖК расположится внутренний двор-парк с тематическим зонированием, прудом и сухим фонтаном.



Также подчеркивается, что в проекте большое внимание уделено экологичным решениям: жителям будут доступны инфраструктура для раздельного сбора мусора, электрические зарядки для автомобилей, велопарковки и станции для самостоятельного обслуживания велосипедов.