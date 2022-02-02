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Эксперты рассказали о методе «дергания коврика» для кражи криптовалюты

02.02.2022 14:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мошенники используют метод «дергания коврика», создавая вредоносные токены для кражи криптовалюты, говорится в исследовании компании Check Point Research.

Чтобы создать мошеннические токены, хакеры особым образом настраивают смарт-контракты (программы, хранящиеся в блокчейне). Для этого они могут использовать сервисы, где создают такую программу, либо копируют уже известную мошенническую. Затем хакеры работают с функциями перевода денег, не дают возможности продавать, увеличивают размер комиссии и прочее. Злоумышленники используют Twitter, Discord, Telegram и через фейковые аккаунты раскручивают свой проект, чтобы люди начали покупать валюту.

Суть метода «дергания коврика» состоит в том, что после сбора желаемой суммы мошенники выводят все деньги из контракта и удаляют все аккаунты социальных сетей. Далее эти токены блокируют определенную сумму денег в пуле контрактов или даже задерживают административные действия.

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