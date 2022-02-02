Fitch подтвердило рейтинг Локо-Банка на уровне «BB-»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Локо-Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «ВВ-», прогноз по рейтингам — «стабильный». Об этом сообщило агентство, уточнив, что также «отозвало рейтинг поддержки банка «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки», поскольку они более не являются релевантными после опубликования 12 ноября 2021 года обновленной методологии агентства по рейтингованию банков. В соответствии с обновленной методологией агентство присвоило Локо-Банку рейтинг поддержки от государства «нет поддержки».

Как поясняют аналитики, РДЭ Локо-Банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в рейтинге устойчивости «bb-». Рейтинг устойчивости учитывает историю стабильной прибыльности банка в течение кредитного цикла, хороший запас капитала и ликвидности и лишь умеренное ухудшение качества активов, обусловленное пандемией COVID-19. «Рейтинг устойчивости также принимает во внимание ограниченную клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе (хотя и более заметную в сегменте автокредитования), подверженность рискам розничного кредитования, а также меняющуюся структуру бизнеса ввиду быстрого роста автокредитов», — указывают эксперты.

Обесцененные кредиты составляли у банка 5,1% от валовых кредитов на конец III квартала 2021 года после пикового уровня в 11% на конец III квартала 2020-го. Это было обусловлено главным образом списаниями и продажей проблемных кредитов и ускоренным ростом кредитования. Показатель генерации обесцененных кредитов (определяемый как увеличение обесцененных кредитов за указанный период плюс списания, поделенные на средние работающие кредиты) составлял умеренные 3,3% за девять месяцев 2021-го в годовом выражении, как и в 2020 году, после 2,7% в 2019-м. Обесцененные кредиты имели достаточное покрытие резервами, следует из релиза.

Fitch указывает на устойчивую прибыльность банка, при этом «на показатель чистой процентной маржи (4,5%) негативное влияние оказывал значительный портфель облигаций с более низкой доходностью <…>, но оно компенсировалось за счет высокого чистого комиссионного дохода в 4% от средних кредитов, который банк получает от бизнеса по предоставлению гарантий».

«Позитивное влияние на кредитоспособность Локо-Банка оказывает хорошая подушка капитала <…>. Показатели достаточности капитала за девять месяцев 2021 года подкреплялись более низкими требованиями по рыночному риску ввиду сокращения торгового портфеля и оставались сильными на фоне возобновления роста кредитования и выплаты дивидендов в размере 0,8 млрд рублей (30% от чистой прибыли за 2020 год)», — указано в релизе.



В числе прочего отмечается, что запас ликвидности у банка (денежные средства, межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) покрывал 40% клиентских счетов на конец III квартала 2021 года.