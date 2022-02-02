Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило руководителя. Как сообщается на его сайте в среду, по решению совета директоров на должность генерального директора АО «Эксперт РА» назначена Марина Чекурова.

«Сергей Тищенко, занимавший пост генерального директора с февраля 2016 года, принял решение продолжить профессиональную деятельность вне агентства», — поясняется в релизе.

В справке о новом руководителе указано, что она «имеет богатый опыт работы на руководящих должностях и в советах директоров крупнейших банков, финансовых и страховых компаний, а также в государственных структурах, таких как Российский фонд федерального имущества и Министерство финансов РФ».

Марина Чекурова окончила экономический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Сертифицированный директор Британского института независимых директоров.

До прихода на пост генерального директора АО «Эксперт РА» Чекурова занимала должность первого заместителя генерального директора агентства и курировала работу рейтинговой службы.

По словам председателя совета директоров «Эксперт РА» Игоря Юргенса, под руководством Сергея Тищенко агентство «успешно прошло турбулентность периода реформирования рейтинговой отрасли в России, сохранило и приумножило лидерские позиции на рынке, открыло новые бизнес-направления».

«Рад, что на новом этапе «Эксперт РА» возглавит не «чужой» человек, а профессионал, понимающий все тонкости рейтингового бизнеса и курирующий ключевое направление в деятельности агентства. Это позволит сохранить преемственность и стабильность работы при неизменном качестве аналитических и рейтинговых продуктов», — подчеркнул Юргенс.



«Мы продолжим выполнять принятую ранее стратегию развития агентства, будем и дальше совершенствовать методологические и рейтинговые подходы, наращивать компетенции в области устойчивого развития, ни на секунду не забывая, что главным нашим активом всегда была и остается репутация», — заявила Марина Чекурова, напомнив, что ее связывает с «Эксперт РА» уже более пяти лет профессионального опыта.