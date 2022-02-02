Исследование: за десять лет россияне научились грамотнее распоряжаться своими деньгами

Несмотря на экономические сложности, усиленные пандемией и напрямую влияющие на возможность «копить» деньги, число россиян, которые стараются грамотно распоряжаться финансами, выросло. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, посвященные изменению в сберегательном поведении россиян с 2011 по 2021 год.

По данным исследования, за последние десять лет доля россиян, которые считают, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, сократилась с 53% до 37%. Тех, кто пытается так или иначе сохранять часть дохода, стало значительно больше. Кроме того, доля россиян, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на текущие потребности, за исследуемый период увеличилась в полтора раза (с 12% до 19%). Также выросла доля тех, кто сначала расходует часть полученных средств на удовлетворение текущих нужд, а остаток пытается сберегать (с 32% до 40%). Такой способ формирования сбережений нельзя назвать самым финансово грамотным, но у его приверженцев по меньшей мере существует установка на формирование накоплений.

Отмечается, что основные цели, ради которых россияне стараются откладывать часть средств, — «про запас», «на старость» и на отдых или лечение. При этом за десять лет практически исчезли различия в сберегательном поведении жителей разных российских регионов. Ранее отсутствие сберегательных стратегий было особенно заметно среди жителей Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов (62%, 58% и 57% опрошенных соответственно не считали нужным сберегать часть дохода — в сравнении с 53% в среднем по России). Сейчас подобного разрыва не наблюдается (38%, 41% и 39% по указанным регионам соответственно — против 37% в среднем по стране).

Доля представителей рабочих специальностей, не считающих нужным сберегать часть дохода, заметно сократилась за исследуемый период (с 61% до 41%), но остается самой высокой в сравнении с другими профессиональными группами населения.

«За прошедшие десять лет наметилась позитивная тенденция: многие россияне так или иначе стараются откладывать часть своего дохода, пусть даже это и удается им не всегда. Мы видим и выравнивание в сберегательном поведении по регионам, и все большее стремление к рациональному управлению финансами со стороны групп населения с разным уровнем дохода. Если десять лет назад был распространен стереотип о том, что сбережения должны делать только «богатые люди» и сберегательных стратегий не придерживались до 80% россиян с доходом ниже среднего, то сегодня эта доля вдвое ниже», — подчеркнула генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.