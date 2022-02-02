Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента Рост Банка Артема Хенкина. О решении суда сообщило РАПСИ.

В отношении Хенкина введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Роман Моргунов.

В реестр требований кредиторов Хенкина, включающий четырех кредиторов третьей очереди, вошла задолженность в размере 230,4 млн рублей.

Как отмечается, должник не представил доказательств наличия денежных средств, достаточных для погашения кредиторской задолженности. По результатам проведенного анализа активов и пассивов Хенкина финансовый управляющий сделал вывод, что применение процедуры реструктуризации задолженности невозможно в связи с отсутствием у должника активов для расчета со всеми кредиторами, отмечается в решении суда.

Столичный арбитраж 13 мая прошлого года по заявлению банка «Траст» ввел процедуру реструктуризации долгов Хенкина.

В июле 2018 года завершилась юридическая процедура присоединения АО «Рост Банк» к банку «Траст». Ранее Хенкину было заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, с 2018 года он находится в международном розыске.

Кроме того, банк «Траст» подавал иски в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО «Рост Инвестиции» за счет дополнительного взноса в размере 205 млрд рублей и ООО «Рост Капитал» — в размере 49,9 млрд рублей. Ответчики являлись дочерними структурами Рост Банка.

По мнению истца, сделки по увеличению уставного капитала дочерних структур недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением. Они направлены на вывод активов Рост Банка в компании, подконтрольные бывшему президенту Бинбанка и владельцу Рост Банка Микаилу Шишханову, считает истец.

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля 2019 года отклонил заявления банка. Однако апелляционные суды 1 июля 2019 года удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате Рост Банком своей доли в уставном капитале ООО «Рост Инвестиции» и ООО «Рост Капитал». Также суд взыскал с ответчиков в пользу банка «Траст» денежные средства в размере 205 млрд и 49,9 млрд рублей. Арбитражный суд Московского округа 5 и 21 ноября 2019 года оставил без изменения постановления апелляции по этим спорам.