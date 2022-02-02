Fitch подтвердило Челиндбанку рейтинг «BB»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Челиндбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB», прогноз по рейтингу — «стабильный». Об этом сообщили в агентстве, указав также, что «Fitch Ratings отозвало рейтинг поддержки банка «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки», поскольку они более не являются релевантными после опубликования 12 ноября 2021 года обновленной методологии агентства по рейтингованию банков. В соответствии с обновленной методологией агентство присвоило Челиндбанку рейтинг поддержки от государства «нет поддержки».

РДЭ Челиндбанка обусловлен собственной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb», поясняют аналитики. «Рейтинг устойчивости учитывает сдержанный аппетит к риску у банка, хорошие, несмотря на пандемию COVID-19, показатели качества активов, стабильную прибыльность в течение кредитного цикла и хороший запас капитала и ликвидности. Рейтинг устойчивости также принимает во внимание ограниченную клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе, хотя его доли рынка в Челябинской области, домашнем регионе банка, являются более заметными», — говорится в релизе.

Доля обесцененных кредитов снизилась у банка до 6,8% от валовых кредитов на конец III квартала 2021 года с 8,7% на конец 2020-го, чему способствовали погашения обесцененных кредитов и рост портфеля, указывают эксперты. Обесцененные кредиты имели консервативное покрытие резервами.

Прибыльность банка оценивается агентством как хорошая. Поясняется, что операционная прибыль была поддержана восстановлением резервов по кредитам и снижением стоимости фондирования, что обусловило устойчивую чистую процентную маржу в 6,5%. Доходность на средний капитал составила 12% за девять месяцев 2021 года против 9% в 2020-м.

Отношение основного капитала банка по методологии Fitch к активам, взвешенным с учетом риска, было высоким и составляло 18,4% на конец III квартала 2021 года. Показатель немного снизился, как и регулятивные консолидированные показатели достаточности основного и общего капитала, которые, впрочем, по-прежнему обеспечивали существенный запас прочности сверх минимальных регулятивных требований с учетом надбавок, следует из релиза. «Мы ожидаем стабилизации показателей достаточности капитала, поскольку рост кредитования, вероятно, уменьшится, в то время как хорошая прибыльность и консервативные дивидендные выплаты у банка должны поддержать показатели капитала», — пишут аналитики.

Основным источником фондирования для банка являются депозиты, в структуре которых преобладают диверсифицированные депозиты физических лиц. «Клиентское фондирование у Челиндбанка является стабильным и подкрепляется сильной клиентской базой в домашнем регионе банка. Запас ликвидности является хорошим при высоколиквидных активах (денежные средства и эквиваленты, межбанковские размещения и не обремененные залогом ликвидные облигации), покрывавших 43% клиентских счетов на конец III квартала 2021 года», — говорится в сообщении.