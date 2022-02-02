Греф: криптовалюты не должны быть платежным средством, но запрещать стейблкоины нельзя

Криптовалюты не должны быть платежным средством в России, но запрещать стейблкоины нельзя, чтобы не тормозить развитие технологии блокчейн, заявил в среду глава СберБанка Герман Греф журналистам.

«Хождение криптовалюты как платежного средства, запрет его на территории страны я поддерживаю. Но ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи, как стейблкоины», — сказал он, комментируя дискуссию о регулировании криптовалют в России.

Греф подчеркнул, что криптовалюты — это часть уникальной технологии блокчейн. «Тут самое главное — «с водой не выплеснуть ребенка». Нужно очень аккуратно к этому подходить. Сегодня мы живем в глобальном рынке, и если мы что-то перерегулируем, моментально компетенция от нас уйдет в другие юрисдикции», — отметил он.

Глава СберБанка также указал, что нужно людям давать понимание и знание того, что это очень волатильный инструмент, можно все потерять. «Но если человек все осознает и идет инвестирует, зачем ему запрещать? Мы же не запрещаем казино. И потом вложения в акции целого ряда компаний не менее сегодня рискованны, чем вложения в криптовалюты», — подчеркнул он.

Ранее Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. ЦБ предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.



Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Ведомство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.



Росфинмониторинг 27 января сообщил, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.