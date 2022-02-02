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Raiffeisen Bank оценил влияние санкционных рисков в России

02.02.2022 18:51
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Источник
РБК
Темы
Райффайзенбанк

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), головная структура работающего в России Райффайзенбанка, оценила размер активов, который приходится на клиентов с «повышенным санкционным риском». Данные приводятся в презентации RBI к ее отчету за 2021 год.

В целом размер риска RBI по России (total exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств) составляет 22,9 млрд евро, или чуть менее 2 трлн рублей. На «потенциальные санкционные цели» приходится 3% от этой суммы, еще 4% и 2% соответственно — на государство и российские банки, которые группа также относит к повышенному риску. Основная часть портфеля — частные компании (52%), домохозяйства и малый и средний бизнес (24%), а также ЦБ (8%).

«Широкомасштабные санкции против России представляют собой ключевой краткосрочный риск. Глобальные вторичные эффекты на финансовых или товарных рынках больше всего будут ощущаться в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и могут приблизить регион к сценарию стагфляции с последствиями для банковских рынков Центральной и Восточной Европы», — говорится в презентации. Банк в IV квартале досоздал резервы на 21 млн евро в отношении российских активов и еще на 25 млн евро — в отношении украинских.

В то же время группа отмечает, что exposure на Россию и Украину у нее находится в лимитах, которые позволят обеспечить ее устойчивость при всех возможных сценариях. В частности, эти «дочки» не получают финансирование из Австрии, а трансграничные операции с Россией и Украиной минимальны (1,6 млрд и 170 млн евро соответственно).

При этом российский рынок показывает стабильно высокую прибыльность (рентабельность капитала составляет выше 20% с 2014 года), а кредитование в основном происходит в рублях (81%), валютные кредиты выдаются только заемщикам с соответствующими валютными доходами, отмечается в презентации.

«В настоящее время мы можем следить только за заявлениями о санкциях со стороны США и европейцев, с другой стороны, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в самих странах (в России и на Украине. — Прим. РБК)», — заявил глава RBI Йохан Штробль. У группы «есть связь с потенциальными объектами санкций в России», однако ее прямой риск — это «в основном капитал в виде акционерного капитала и субординированных облигаций на 2,4 млрд евро, банк в России фондируется самостоятельно», добавил он.

Портфель самого Райффайзенбанка в России меньше, чем позиция группы RBI в целом, — как следует из отчетности за III квартал прошлого года, он составляет 951 млрд рублей до вычета резервов.

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