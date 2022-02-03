В Системе быстрых платежей внедряют оплату смартфоном «СБПэй»

ВТБ, Новикомбанк, ПСБ, УБРиР, «Абсолют», МКБ, РСХБ, Росбанк, «Зенит», «Ренессанс Кредит», МТС Банк и Почта Банк намерены в течение I квартала 2022 года подключить новый функционал оплаты покупок через Систему быстрых платежей (СБП) — по аналогии с привычными Apple Pay или Google Pay, пишут «Известия». Как поясняли в НСПК, технология будет работать через приложение «СБПэй». Планируется, что в 2022-м обновленное приложение, поддерживающее платежи с помощью NFC, станет доступно для смартфонов на Android и iOS. В НСПК добавили, что «СБПэй» как единое унифицированное приложение позволит упростить сотруднику торгово-сервисного предприятия процесс консультирования покупателя. Если последний является клиентом нескольких кредитных организаций, то ему будет удобнее платить с помощью «СБПэй», чем искать функционал в интерфейсе приложения каждого банка.

Для совершения платежей с помощью NFC по СБП требуется поддержка данной технологии на стороне продавца, что может замедлить массовое распространение сервиса, предупредила директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова. В Промсвязьбанке считают, что популярность нового мобильного приложения будет зависеть как от перечня услуг и операций, так и от систем бонусов и скидок, которые клиенты смогут получать, пользуясь данным сервисом. В банке «Открытие» полагают, что функция оплаты по NFC в СБП сама по себе значительно не повлияет на популярность системы. Это нишевое решение, которое кардинально не меняет платежный ландшафт.

Лента новостей Банки запускают переводы между юрлицами через СБП Кредитные организации запускают переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП), пишут «Известия», уточняя, что первыми этот функционал пропилотировали Райффайзенбанк и Делобанк. Информацию подтвердили в Национальной системе платежных карт (НСПК). 11.01.2022 08:23

Для бизнеса новый функционал проведения операций через СБП более чем востребован, поскольку токенизированные платежные сервисы, как правило, наиболее конверсионные, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, такое нововведение повлечет взрывной рост операций через сервис ЦБ. Магазины будут стараться увеличить обороты через систему — ретейлеры тестируют разные способы привлечения покупателей, пояснил Соколов.

Платежи с помощью технологии NFC сохранят все выгоды для бизнеса (более низкая комиссия, мгновенное зачисление выручки на счет) и нивелируют неудобства, с которыми сталкиваются клиенты, ожидает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.