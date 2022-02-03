Правительство склоняется к позиции Минфина в обсуждении криптовалют

Обсуждение будущего криптовалютного рынка, начавшееся со спора Банка России и Минфина, идет в правительстве — там склоняются к позиции финансового ведомства, пишет «Коммерсант». В основном вопросе — о возможности в той или иной мере обеспечить в России легальность оборота криптоактивов под контролем госструктур — позиции Минфина и ЦБ по-прежнему расходятся. В варианте Минфина рынок должен в будущем разделиться на «белую» регулируемую часть и де-факто криминализированную «черную», в варианте ЦБ — все операции с криптовалютами должны осуществляться вне юрисдикции РФ.

В письме Антона Силуанова приводится оценка объема активов в криптовалютах во владении российскими собственниками: это порядка 12 млн криптокошельков с рублевым эквивалентом в 2 трлн рублей. По сути, это цена вопроса: в криптовалюте сейчас размещены, видимо, несколько процентов от совокупных сбережений граждан РФ. Эти активы могут быть легализованы, а могут сохранить нынешний, прямо не нарушающий законы, но и не поддерживаемый российским правом статус. Майнинг криптовалют в РФ также должен стать предметом регулирования: ЦБ, правда, говорит о «желательности» его запрета, но подтверждает, что этот вопрос не в его компетенции. Предложение Минфина — предоставление части банков с универсальной лицензией права на организацию торговли криптовалютами, лицензирование всех профучастников рынка, уголовная ответственность за операции без лицензии, обязательное использование госсистемы «Прозрачный блокчейн» и доступ Росфинмониторинга и ЦБ к информации об операциях.

Технологические особенности криптовалют делают сейчас стандартный способ работы с ними невозможным к запрещению: прямой платеж биткоинами за товар или услугу между двумя гражданами РФ технически возможен и в схеме Минфина, и в схеме ЦБ. Вопрос о майнинге несколько увеличит объем криптовалют во владении гражданами РФ, но вряд ли быстро и радикально. Процесс легализации бизнеса зарубежных криптобирж в России должен, по расчетам источников издания в правительстве, принести порядка 180 млрд рублей налога на прибыль в год. Одной из задач проекта Минфина является защита легально купленной гражданами РФ за рубежом криптовалюты.

ЦБ, в свою очередь, настаивает на том, что основная угроза частных криптовалют — это создание параллельной финансовой системы и подрыв финансовой стабильности в целом: криптовалюты нестабильны по отношению к «фиатным» деньгам и рассматриваются ЦБ во многом как вариант финансовых пирамид. И правительство, и ЦБ почти не обсуждают перспективы «черного», нелегального сектора крипторынка, но Минфин обоснованно предполагает, что полный запрет обращения криптовалют в финсистеме РФ будет лишь подпитывать теневую экономику.