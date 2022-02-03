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Правительство склоняется к позиции Минфина в обсуждении криптовалют

03.02.2022 08:58
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Источник
Banki.ru

Обсуждение будущего криптовалютного рынка, начавшееся со спора Банка России и Минфина, идет в правительстве — там склоняются к позиции финансового ведомства, пишет «Коммерсант». В основном вопросе — о возможности в той или иной мере обеспечить в России легальность оборота криптоактивов под контролем госструктур — позиции Минфина и ЦБ по-прежнему расходятся. В варианте Минфина рынок должен в будущем разделиться на «белую» регулируемую часть и де-факто криминализированную «черную», в варианте ЦБ — все операции с криптовалютами должны осуществляться вне юрисдикции РФ.

В письме Антона Силуанова приводится оценка объема активов в криптовалютах во владении российскими собственниками: это порядка 12 млн криптокошельков с рублевым эквивалентом в 2 трлн рублей. По сути, это цена вопроса: в криптовалюте сейчас размещены, видимо, несколько процентов от совокупных сбережений граждан РФ. Эти активы могут быть легализованы, а могут сохранить нынешний, прямо не нарушающий законы, но и не поддерживаемый российским правом статус. Майнинг криптовалют в РФ также должен стать предметом регулирования: ЦБ, правда, говорит о «желательности» его запрета, но подтверждает, что этот вопрос не в его компетенции. Предложение Минфина — предоставление части банков с универсальной лицензией права на организацию торговли криптовалютами, лицензирование всех профучастников рынка, уголовная ответственность за операции без лицензии, обязательное использование госсистемы «Прозрачный блокчейн» и доступ Росфинмониторинга и ЦБ к информации об операциях.

Криптовалюты не должны быть платежным средством в России, но запрещать стейблкоины нельзя, чтобы не тормозить развитие технологии блокчейн, заявил в среду глава СберБанка Герман Греф журналистам.

 02.02.2022 18:26

Технологические особенности криптовалют делают сейчас стандартный способ работы с ними невозможным к запрещению: прямой платеж биткоинами за товар или услугу между двумя гражданами РФ технически возможен и в схеме Минфина, и в схеме ЦБ. Вопрос о майнинге несколько увеличит объем криптовалют во владении гражданами РФ, но вряд ли быстро и радикально. Процесс легализации бизнеса зарубежных криптобирж в России должен, по расчетам источников издания в правительстве, принести порядка 180 млрд рублей налога на прибыль в год. Одной из задач проекта Минфина является защита легально купленной гражданами РФ за рубежом криптовалюты.

ЦБ, в свою очередь, настаивает на том, что основная угроза частных криптовалют — это создание параллельной финансовой системы и подрыв финансовой стабильности в целом: криптовалюты нестабильны по отношению к «фиатным» деньгам и рассматриваются ЦБ во многом как вариант финансовых пирамид. И правительство, и ЦБ почти не обсуждают перспективы «черного», нелегального сектора крипторынка, но Минфин обоснованно предполагает, что полный запрет обращения криптовалют в финсистеме РФ будет лишь подпитывать теневую экономику.

Правительство активно обсуждает варианты развития рынка криптовалюты в России, ожидается, что решение будет принято в течение месяца. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.

 01.02.2022 19:09

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Комментарии

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georgy1974
georgy1974
03.02.2022 14:49
<p>Правительство склоняется. Да при чем здесь Правительство? Разумеется, майнинг находится вне компетенции ЦБ, и регулятор это признает. ЦБ не может препятствовать майнингу, он даже не имеет инструментов для этого, как не может он препятствовать и производству фальшивых денег. Позиция ЦБ в этом вопросе логически безупречна. Минфин же предлагает легализовать криптоактивы, регулировать их, но это невозможно сделать вне банковской системы, которая уже находится не в компетенции Минфина, но Минфин это не смущает. Таким образом, Минфин рассчитывает получать доходы от операций с криптой, а ЦБ вменяет в обязанность сначала обеспечить ему эти доходы, а потом купировать вероятные последствия такого решения. Странная позиция. Заявления Минфина о том, что он якобы заботится о гражданах, в том числе тех, кто уже легально приобрел крипту, являются насквозь лживыми. Во-первых, ЦБ никогда не предлагал изымать у граждан их криптоактивы, он предлагает только запретить майнинг и оборот внутри страны. Во-вторых, как раз ЦБ проявляет ответственный подход и реальную заботу о гражданах, в значительной мере ограждая их от возможных потерь и разочарований, связанных с инвестициями в криптоактивы. Ведь за криптой ровным счетом ничего не стоит, это чисто спекулятивный актив, выполняющий сегодня еще и роль параллельной валюты, волатильность по нему просто сумасшедшая, несколько крупных игроков в состоянии манипулировать этим рынком по своему усмотрению, и в любой момент вся конструкция может рухнуть. </p>
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