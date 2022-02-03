ВТБ увеличивает срок действия пластиковых дебетовых карт до семи лет

ВТБ в рамках реализации ESG-­стратегии принял решение увеличить срок действия выпускаемых пластиковых дебетовых карт до семи лет. Как передает пресс-служба банка, об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Семилетний срок действия устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволяет пользоваться картой в течение семи лет без необходимости ее замены и дополнительных визитов в офис, а также сокращает объем выпуска карт на пластиковом носителе. Ежегодное потребление пластика начиная с 2025 года снизится на 20 тонн, подчеркивают в банке.

Там отмечают, что решение актуально на фоне роста спроса на цифровые карты и увеличения доли токенизированных платежей. В 2021 году ВТБ выпустил для клиентов в пять раз больше цифровых дебетовых и кредитных карт, чем в 2020-м. Уже четверть карт ВТБ используется для оплаты с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам банка за год вырос в полтора раза и превысил 700 млрд рублей. В результате доля Pay-платежей в общем безналичном обороте достигла 30%.

«Сегодня уже четверть наших клиентов поддерживают тренд на осознанное потребление и оплачивают покупки и услуги с помощью Pay-сервисов, пользуясь цифровыми картами или сохраняя пластиковые как резервные. В этом году тренд на токенизацию платежей продолжится. По нашим прогнозам, их объем по картам ВТБ превысит 1 триллион рублей, и доля Pay-платежей достигнет 40% от общего оборота по картам банка. А в 2023 году клиенты ВТБ будут проводить смартфонами половину безналичных платежей, при этом 40% розничной эмиссии банка придется на цифровые карты», — комментирует Печатников.

Росту доли токенизированных платежей будет способствовать дальнейшее развитие в России Pay-сервисов и инфраструктуры для их использования, а также «цифровизация населения», тренд на осознанное потребление и снижение использования пластика, рассуждают в ВТБ.



По оценке экспертов банка, переход на семилетние дебетовые карты позволит ему с 2025 года существенно снизить углеродный след. Он сравним с использованием 1,5 тыс. баррелей нефти, перелетом 3,5 тыс. россиян из Москвы в Стамбул, 2,5 млн км пробега бензинового автомобиля или годовым зарядом смартфонов москвичей. Для его нейтрализации потребовалось бы ежегодно высаживать 250 га соснового леса — к примеру, площадь Парка Горького в столице.