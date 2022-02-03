Первый в России банк начал эксперимент с четырехдневкой

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу способных работать на «удаленке» сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии» на четырехдневную рабочую неделю, говорится в сообщении кредитной организации. Речь идет и об IТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне. Как отметил представитель банка, при получении однозначных позитивных результатов в эксперименте кредитная организация готова масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на «удаленке». Продление такого графика работы будет зависеть от результатов деятельности и реализации всех поставленных задач в срок.

Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно, уточнила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится лишь одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика, пишет РБК.

В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МТС Банке, Хоум Кредит Банке, банке «Ак Барс» сообщили, что пока не планируют предлагать сотрудникам сокращенную рабочую неделю. В Росбанке на идею смотрят с интересом. Чтобы сохранять ту же эффективность при сокращении числа рабочих дней, сотрудникам придется работать в значительно более интенсивном режиме, что неизбежно повлечет за собой стресс, отметил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. МТС Банк испытывает постоянную потребность в новых сотрудниках на фоне роста бизнеса и ежегодно увеличивает команду на 20–30%, поэтому отказ от пятидневки пока не рассматривается, сообщила вице-президент банка Дарья Капранова. В стратегии развития банка на предстоящие пять лет поставлены задачи по развитию бизнеса, они не предусматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю и сокращение рабочего времени сотрудников, пояснил представитель банка «Ак Барс».

Абсолютное большинство белых воротничков могут делать свою работу за три дня в неделю, еще значительная часть — за два; у людей действительно есть возможность работать на несколько организаций одновременно или трудиться меньшее количество часов, пояснил основатель и президент SuperJob Алексей Захаров, ссылаясь на результаты опросов компаний. По словам руководителя рекрутингового сервиса Facancy Алены Владимирской, конкуренция из-за IТ-специалистов среди банков сейчас большая, зарплаты поднялись, есть компании, которые готовы дико переплачивать, поэтому банки пытаются найти важное конкурентное преимущество. Четырехдневная рабочая неделя — это временное, но существенное конкурентное преимущество; так можно набрать тех сотрудников, которые при других условиях никак бы не пошли, пояснила она.