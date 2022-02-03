ТПП предложила Минфину считать майнинг видом бизнеса

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением считать майнинг видом предпринимательства, чтобы исключить данный вид деятельности из «серой зоны». Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые в том числе определят правовой статус майнинга как вида предпринимательской деятельности, что позволит исключить данный вид деятельности из «серой зоны», обеспечить уплату соответствующих налоговых и иных обязательных платежей, а также снять напряженность в вопросах незаконного использования электроэнергии», — отмечается в письме Катырина.

Также он предлагает определить «правовой статус производимой майнерами криптовалюты и ее дальнейшее обращение» и «правовой статус криптовалюты как платежного инструмента». Он подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты «не должен быть поставлен под сомнение». «Однако целесообразно изучить опыт стран, в которых криптовалюта является цифровым представлением стоимости и не является платежным средством, а обмен криптовалюты на товары трактуется как бартерная сделка», — уточнил глава ТПП РФ.

Он считает, что одновременно с этим «целесообразно выработать четкую позицию банковского сектора РФ по обслуживанию физических лиц, финансовые операции которых могут быть оценены как операции по вводу/выводу средств в криптовалюту».

Катырин добавил, что при решении вопроса о регулировании криптоотрасли следует не только разрабатывать новые подходы, но и рассмотреть апробированные методы регулирования, применяемые на финансовом рынке. Например, «наделять инвесторов, вкладывающих свои средства в криптовалюты, специальным статусом, по аналогии с квалифицированными инвесторами». Или «использовать определенные критерии и разрешительную (лицензионную) систему для допуска участников на рынок криптовалют — криптобирж, криптопосредников, — а также для целей организации майнинга». Он также призвал подумать о введении предельно допустимых лимитов для использования электромощностей при майнинге, разработать требования по отчетности, информировать население о рисках инвестирования в криптоактивы.

Лента новостей Правительство склоняется к позиции Минфина в обсуждении криптовалют В варианте Минфина рынок должен в будущем разделиться на «белую» регулируемую часть и де-факто криминализированную «черную», в варианте ЦБ — все операции с криптовалютами, если кто-то имеет намерение их проводить, должны осуществляться вне юрисдикции РФ. 03.02.2022 08:58

Ранее ЦБ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.



Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.