ЦБ включил первую компанию в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов

Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, первую организацию — ООО «Атомайз». Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству, поясняется в сообщении ЦБ.

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме, указано в релизе Центробанка. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА.



Для дальнейшего развития ЦФА Банк России сформировал предложения по совершенствованию регулирования таких активов и вопросам их налогообложения, что, как рассчитывает регулятор, повысит привлекательность и применяемость цифровых финансовых инструментов. В ближайшее время эти предложения будут представлены для обсуждения в виде консультативного доклада ЦБ.