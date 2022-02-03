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ЦБ включил первую компанию в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов

03.02.2022 14:51
1 465
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, первую организацию — ООО «Атомайз». Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству, поясняется в сообщении ЦБ.

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме, указано в релизе Центробанка. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА.

Для дальнейшего развития ЦФА Банк России сформировал предложения по совершенствованию регулирования таких активов и вопросам их налогообложения, что, как рассчитывает регулятор, повысит привлекательность и применяемость цифровых финансовых инструментов. В ближайшее время эти предложения будут представлены для обсуждения в виде консультативного доклада ЦБ.

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Комментарии

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47439
03.02.2022 19:05
<p>а что это Кипрский офшор, не смутило ?</p>
0

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