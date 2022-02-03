Исследование: россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием

Прежде чем отправить резюме работодателю или пойти на собеседование, трое из четырех россиян (73%) проверяют его, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным опроса, чаще всего соискатели читают в Интернете отзывы бывших сотрудников (76%) и черные списки работодателей в Интернете, изучают доступную финансовую и налоговую отчетность (20%), а также ищут информацию о судебных делах и тендерах с участием компании. Официальный сайт организации изучают 16%, а 9% опрашивают своих знакомых, надеясь найти тех, кто уже сталкивался с данным работодателем.

Еще 5% просматривают соцсети компании. Информацию о руководителе ищут 3% соискателей. По 2% респондентов проверяют отзывы клиентов о продукции или услугах предприятия, изучают требования и функционал вакансии, уточняют срок работы компании на рынке и даже ищут и анализируют резюме тех, кто уже работал в организации.

При этом женщины более осторожны, чем мужчины: они чаще проверяют работодателей перед тем, как откликнуться на вакансию или согласиться на интервью с рекрутером (75% против 70% соответственно).

Отмечается, что менеджеры по персоналу все чаще интересуются кредитными историями, а вот активность соискателей в соцсетях, блогах и на других ресурсах сегодня отслеживается реже, чем раньше.