OR Group допустила повторный техдефолт по облигациям серии БО-07

Компания OR Group (ранее — «Обувь России») допустила повторный технический дефолт по облигациям серии БО-07, говорится в сообщении компании.

«OR GROUP объявляет о неисполнении обязательств (фактическом дефолте) по биржевым облигациям серии БО-07. <...> Эмитент облигаций ООО «ОР», одна из дочерних компаний группы, не исполнил обязательства перед владельцами облигаций в период технического дефолта (просрочка исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней). Дата истечения срока технического дефолта — 3 февраля 2022 года», — отмечается в сообщении.

ООО «ОР», операционная компания OR Group, выплатило последний купон по облигациям этой серии в объеме 14,76 млн рублей, однако не погасила номинальную стоимость бумаг в объеме 592 млн по состоянию на 20 января (согласно материалам компании, в 2018—2021 годах она частично гасила облигационный заем БО-07 и выкупила с рынка в рамках оферт бумаги на 408 млн рублей). Неисполнение обязательств по облигациям серии БО-07 компания объяснила «отсутствием на расчетном счете достаточного количества денежных средств». Дата истечения срока технического дефолта — 3 февраля.

Компания сообщала, что находится в постоянном контакте со своим крупнейшим кредитором, которому принадлежит 99% этого выпуска, и в настоящий момент ведет переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. Всего в обращении на Московской бирже остается девять выпусков облигаций OR Group на сумму 6,2 млрд рублей.

В сообщении, размещенном на сайте OR Group, отмечалось, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов и не позволяет группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07. В рамках недопущения дефолта компания провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска — Промсвязьбанком. Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита. «К сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от ПАО «Промсвязьбанк», что привело к невыполнению обязательств по облигациям», — указали в OR Group. Кроме того, компания провела переговоры с представителем владельцев биржевых облигаций серии БО-07 — ООО «Септем Капитал». Группа заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. Параллельно компания будет продолжать диалог с Промсвязьбанком. OR Group также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам, подчеркивается в комментарии.

В свою очередь, в пресс-службе ПСБ сообщили, что банк неоднократно в течение 2020—2021 годов содействовал урегулированию задолженности OR Group и оказывал поддержку компании. «В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности», — говорится в комментарии, поступившем в Банки.ру.

OR Group — розничная обувная сеть, управляющая магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход». В состав группы также входит микрокредитная компания «Арифметика». Головной офис находится в Новосибирске.

Облигации серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей OR Group разместила 26 января 2017 года на Московской бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500 штук, номинальная стоимость облигаций — 2 млн рублей.