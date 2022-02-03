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Фондовые индексы РФ завершили основные торги в минусе

03.02.2022 19:01
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 471,18 пункта. Индекс РТС понизился на 2,18% — до уровня 1 431,99.

Акции Московской биржи подешевели на 3,38%, СберБанка — на 3,22%, «Норникеля» — на 1,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,91%, «Газпрома» — на 2,12%, «Полюса» — на 1,49%.

Отечественный фондовый рынок погрузился в «красную» зону, как будто из нее и не выходил — волатильность вернулась, уход от рисков идет словно по накатанной, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сейчас, когда ухудшился внешний фон и немного корректируется в цене нефть, геополитический фактор как открытый вопрос снова напоминает о себе. Это не добавляет бенчмаркам оптимизма. Индекс Мосбиржи упал до 3 464 пунктов и может двигаться в финале недели в пределах 3 450—3 500 пунктов. Индекс РТС сполз до 1 431 пункта и может в случае сохранения конъюнктуры минорной отойти к 1 415 пунктам», — комментирует эксперт.

Рынок падает таким же широким фронтом, как ранее и рос, во главе с «голубыми фишками». Как замечает Бодрова, банковский сектор явно чувствует себя не очень хорошо: распродажу возглавляют бумаги TCS, в заметном минусе остаются акции ВТБ и СберБанка, которые выглядят хуже рынка.

В плюсе держатся бумаги, которые ранее стали для инвесторов защитными — ВСМПО-Ависма, «Совкомфлот», «Русал».

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