Путин согласился подумать о поощрении компаний за добросовестную уплату налогов

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что уплата налогов — это конституционная обязанность, и призвал компании «просто жить в рамках закона». При этом он согласился подумать о том, как можно поощрить добросовестных налогоплательщиков.

Так глава государства отреагировал на идею, прозвучавшую на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Председатель курского отделения Олег Малахов предложил составлять рейтинг компаний по степени налоговой нагрузки и для лидеров перечня — по отраслям и регионам — предоставить преференции. По его словам, это могло бы стать поощрением для добросовестных налогоплательщиков.

«Я сейчас в ходе дискуссии думаю, что как-то отмечать людей, которые придерживаются необходимых правил, все-таки тоже нужно, — признал в ответ Путин. — Надо подумать, как это сделать». Президент поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над этим вопросом. «Здесь есть определенный смысл, я с вами в целом согласен», — добавил он.

При этом в начале дискуссии Путин неоднозначно отреагировал на просьбу, заметив, что «уплата налогов — это конституционная обязанность». «Поэтому поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно, — не знаю, насколько это обоснованно», — отметил глава государства.

Он напомнил о том, что на граждан распространяются и другие обязанности, запреты. «У нас [есть] «не убий», «не укради» — и за все поощрять? — поинтересовался Путин. — Нужно просто жить в рамках закона. И, мне кажется, это уже правильно».

Однако позже, выслушав другие реплики Малахова и главы ФНС Даниила Егорова, президент вернулся к этой теме и согласился подумать о поощрении.

Как отметил председатель курского отделения «Деловой России», для лидеров рейтинга, а также для крупнейших налогоплательщиков региона в качестве поощрения возможно предоставлять определенные преференции на последующие 12 месяцев. В частности, Малахов предложил предоставлять налогоплательщикам право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской гарантии, выполнения требований по предыдущим уплаченным налоговым платежам за три месяца, а также право на получение мотивированных мнений по аналогии с компаниями-налогоплательщиками, которые перешли в режим налогового мониторинга.

