​Visa запустила сервис оформления рассрочки для электронной коммерции

Visa в России запустила инновационный сервис для быстрого и удобного оформления рассрочки онлайн. Первыми услугой смогут воспользоваться держатели карты рассрочки «Свобода» Хоум Кредит Банка платежной системы Visa при покупке страховых продуктов на сайте компании «АльфаСтрахование». Первым эквайером нового сервиса онлайн-рассрочек Visa стал Альфа-Банк, говорится в сообщении компании.

«Сервис Visa призван упростить процедуру оформления рассрочки, экономя время покупателей и ресурсы продавцов и банков с помощью единой интеграции на основе технологий API. Непосредственно в момент онлайн-покупки и без дополнительного обращения в банк покупатель может оформить рассрочку без заявок и заполнения дополнительных документов», — говорится в релизе.

Как поясняется, теперь, оплачивая продукт или услугу на сайте «АльфаСтрахования» картой рассрочки «Свобода» Хоум Кредит Банка, покупатель сразу узнает о возможности покупки в рассрочку. «Этот сервис открывает больше опций для оплаты, позволяя разделить стоимость покупки на более мелкие равные платежи в течение определенного периода времени», — пояснили в Visa.

После ввода реквизитов карты на платежной странице покупателю предлагается опция программы рассрочки, при нажатии на которую он получит предложение Хоум Кредит Банка по рассрочке и сможет выбрать ее срок. После выбора клиента стоимость покупки разделится на равные части, а условия предоставления рассрочки отобразятся на странице с подтверждением оплаты.

Эквайеры в сети Visa могут активировать онлайн-рассрочку для любой из своих розничных сетей, принимающих Visa, добавили в компании.