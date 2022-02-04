В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга

Спрос на оборудование для майнинга в России на фоне новости о возможном запрете обращения криптовалюты в стране увеличился в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте».

Согласно результатам исследования, поиски товаров для майнинга в январе 2022 года участились в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года. Заметно увеличился спрос и на видеокарты — их стали искать чаще на 46%. Самыми популярным видеокартами для майнинга стали Nvidia (спрос на них вырос на 55%) и Radeon (рост почти на треть).

Также участились поисковые запросы со словом «биткоин» — в январе 2022 года их было на 29% больше по сравнению с декабрем. При этом сильнее всего вырос спрос на майнинговое оборудование (на 38%) и отели для майнинга (на 35%). В частности, пользователи стали чаще искать майнер ASIC Antminer (плюс 6%).

В «Объявлениях «ВКонтакте» и на «Юле» увеличилось число объявлений c товарами, связанными с майнингом криптовалюты. В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го их стало больше на 3%, а за год их число выросло почти в два раза. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм ASIC Antminer за месяц не изменилось, при этом за год их стало больше на 80%.

При этом на 15% увеличилась средняя цена на товары для майнинга — с 35 тыс. рублей в декабре 2021 года до 40 тыс. в январе 2022-го. Цена на подержанные майнинговые фермы в январе выросла c 80 тыс. до 120 тыс. рублей. Видеокарты в январе также подорожали в среднем на 20%.

Лента новостей ТПП предложила Минфину считать майнинг видом бизнеса Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением считать майнинг видом предпринимательства, чтобы исключить данный вид деятельности из «серой зоны». Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. 03.02.2022 13:36

В эпоху инфляции россияне ищут возможности для инвестиций, чтобы сохранить деньги. Одна из них — майнинг, считает маркетолог, член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев.

«Люди пытаются как-то свое благосостояние поправить через эту историю — электроэнергия пока еще в России относительно дешевая, мы являемся неплохим местом для майнинга. Люди смотрят, какой был биткоин год назад, какой был биткоин два года назад, и видят, что вложения в биткоин очень доходны. Препятствием для этого может быть позиция мегарегулятора — ЦБ достаточно жестко высказывается. Риск того, что возобладает позиция ЦБ, есть, безусловно. Но наши люди — скажем, это очень характерно по турпоездкам: где-то объявляют, что там опасная ситуация, что-то еще, связанное <...> со штормами какими-то, ураганами, пандемиями, боевыми действиями, и все туристы перестают туда ездить, а российские туристы продолжают туда ездить, — у нас люди к риску терпимы в этом смысле», — отмечает Григорьев.

Формально майнинг в России не запрещен, поэтому граждане вправе покупать или продавать оборудование для этого вида деятельности, подчеркивает руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Вопрос в налоговом статусе майнинга. Абсолютное большинство майнинговых ферм действуют вне рамок российского налогового законодательства. Здесь проблема: даже если майнер пожелает узаконить свою деятельность, то какой вид экономической деятельности ему выбрать при регистрации? Нет такого ОКВЭДа! Майнинг становится все менее выгодным из-за роста энергозатрат — цепочки трансакций в биткоине стали уже слишком большими. Все это должно приводить к снижению цен на инструменты майнинга, однако мы наблюдаем иную картину. Я думаю, что рост цен связан с возрастающим интересом к этой технологии, непонятной пока еще многим россиянам. Все больше граждан, не понимая сущности майнинга, ищут «длинный рубль» — приобретают инструменты, надеясь просто заработать без трудозатрат. При этом многие, разочаровавшись в таком способе заработка, начинают продавать оборудование. Поэтому и объявлений о продаже становится больше», — говорит Ковригин.



Также он подчеркивает, что майнинг в России надо узаконить, так как, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, деятельность, направленная на регулярное извлечение прибыли, является предпринимательской. Из этого следует, что, де-факто являясь предпринимательской, майнинговая деятельность не попадает под юрисдикцию российского налогового законодательства.