Все новости

В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга

04.02.2022 09:07
1 190
Время прочтения: 3 минуты
Источник
ТАСС

Спрос на оборудование для майнинга в России на фоне новости о возможном запрете обращения криптовалюты в стране увеличился в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте».

Согласно результатам исследования, поиски товаров для майнинга в январе 2022 года участились в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года. Заметно увеличился спрос и на видеокарты — их стали искать чаще на 46%. Самыми популярным видеокартами для майнинга стали Nvidia (спрос на них вырос на 55%) и Radeon (рост почти на треть).

Также участились поисковые запросы со словом «биткоин» — в январе 2022 года их было на 29% больше по сравнению с декабрем. При этом сильнее всего вырос спрос на майнинговое оборудование (на 38%) и отели для майнинга (на 35%). В частности, пользователи стали чаще искать майнер ASIC Antminer (плюс 6%).

В «Объявлениях «ВКонтакте» и на «Юле» увеличилось число объявлений c товарами, связанными с майнингом криптовалюты. В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го их стало больше на 3%, а за год их число выросло почти в два раза. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм ASIC Antminer за месяц не изменилось, при этом за год их стало больше на 80%.

При этом на 15% увеличилась средняя цена на товары для майнинга — с 35 тыс. рублей в декабре 2021 года до 40 тыс. в январе 2022-го. Цена на подержанные майнинговые фермы в январе выросла c 80 тыс. до 120 тыс. рублей. Видеокарты в январе также подорожали в среднем на 20%.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением считать майнинг видом предпринимательства, чтобы исключить данный вид деятельности из «серой зоны». Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

 03.02.2022 13:36

В эпоху инфляции россияне ищут возможности для инвестиций, чтобы сохранить деньги. Одна из них — майнинг, считает маркетолог, член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев.

«Люди пытаются как-то свое благосостояние поправить через эту историю — электроэнергия пока еще в России относительно дешевая, мы являемся неплохим местом для майнинга. Люди смотрят, какой был биткоин год назад, какой был биткоин два года назад, и видят, что вложения в биткоин очень доходны. Препятствием для этого может быть позиция мегарегулятора — ЦБ достаточно жестко высказывается. Риск того, что возобладает позиция ЦБ, есть, безусловно. Но наши люди — скажем, это очень характерно по турпоездкам: где-то объявляют, что там опасная ситуация, что-то еще, связанное <...> со штормами какими-то, ураганами, пандемиями, боевыми действиями, и все туристы перестают туда ездить, а российские туристы продолжают туда ездить, — у нас люди к риску терпимы в этом смысле», — отмечает Григорьев.

Формально майнинг в России не запрещен, поэтому граждане вправе покупать или продавать оборудование для этого вида деятельности, подчеркивает руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Вопрос в налоговом статусе майнинга. Абсолютное большинство майнинговых ферм действуют вне рамок российского налогового законодательства. Здесь проблема: даже если майнер пожелает узаконить свою деятельность, то какой вид экономической деятельности ему выбрать при регистрации? Нет такого ОКВЭДа! Майнинг становится все менее выгодным из-за роста энергозатрат — цепочки трансакций в биткоине стали уже слишком большими. Все это должно приводить к снижению цен на инструменты майнинга, однако мы наблюдаем иную картину. Я думаю, что рост цен связан с возрастающим интересом к этой технологии, непонятной пока еще многим россиянам. Все больше граждан, не понимая сущности майнинга, ищут «длинный рубль» — приобретают инструменты, надеясь просто заработать без трудозатрат. При этом многие, разочаровавшись в таком способе заработка, начинают продавать оборудование. Поэтому и объявлений о продаже становится больше», — говорит Ковригин.

Также он подчеркивает, что майнинг в России надо узаконить, так как, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, деятельность, направленная на регулярное извлечение прибыли, является предпринимательской. Из этого следует, что, де-факто являясь предпринимательской, майнинговая деятельность не попадает под юрисдикцию российского налогового законодательства.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

На портале госуслуг можно будет проводить публичные слушания
Эксперты предложили обязать роботов представляться по телефону
Росбанк стал первым банковским партнером оператора цифровых финансовых активов в России
Эксперт призвала защитить cookie-файлы пользователей законодательно