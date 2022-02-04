4 февраля. О чем пишут газеты

📰 К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) за рубеж — на 25–30% в натуральном выражении, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую справку Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы с июля. Так, экспорт пшеницы за этот сезон составил 21 млн тонн (минус 24% по отношению к 2020–2021 годам), ячменя — 2,7 млн тонн (минус 32,3%), кукурузы — 1,1 млн тонн (минус 27,9%). По словам экспертов, последние несколько лет вывоз зерновых из РФ так значительно не сокращался. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го) в РФ на 10% снизился урожай зерновых, к тому же аграрии неохотно продают сырье на экспорт.

📰 Высокая турбулентность для российского фондового рынка и рубля в феврале сохранится, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, триггером для рынков акций станут ужесточение центральными банками монетарных политик из-за ускорения инфляции и сезон отчетности гигантов. На курс рубля, несмотря на поддержку сырьевого сектора, по-прежнему будет влиять геополитика, отметили специалисты. Аналитики прогнозируют, что в этом месяце нацвалюта будет торговаться в коридоре 74–78 рублей за доллар.

📰 Специалисты Сеченовского Университета разработали единственную в России модель машинного обучения для прогнозирования результатов ЕГЭ, пишут «Известия». На ее основе создана программа, которая может пригодиться и учителям, и ученикам, — созданная российскими учеными нейросеть спрогнозирует результат ученика при сдаче ЕГЭ с точностью до 85%. Система сделает свой расчет на основе итогов пробных экзаменов, оценок, достижений на олимпиадах, а также примет во внимание темперамент и психотип школьника. Последние данные составляют около 40% точности расчетов нейросети.

📰 С 1 сентября по 30 декабря 2021 года в российских регионах было оформлено почти 10 тыс. объектов в рамках гаражной амнистии, пишет РБК со ссылкой на данные Росреестра. Эти объекты — впервые поставленные на учет гаражи, участки под ними и гаражи, которые ранее официально считались просто зданиями или помещениями. Планируется, что амнистия продлится пять лет — до 1 сентября 2026 года. В результате к концу прошлого года по всей стране по новому порядку были зарегистрированы 3 797 земельных участков общей площадью 11,2 га и 4 733 гаража. Активнее всего гаражной амнистией в первые месяцы пользовались жители Татарстана.



📰 На фоне завершения эксперимента по взиманию курортного сбора в 2022 году отельеры рассчитывают убедить правительство облегчить им бремя его администрирования, пишет «Коммерсант». Бизнес тратит на сам процесс сбора больше, чем в итоге попадает в бюджет, а направление расходования средств вызывает вопросы. Главной проблемой остается негативная реакция гостей: участники рынка уже настраиваются на волну конфликтов в период майских праздников, когда путешественники увидят пятикратный рост курортного сбора в Сочи. Как пишет «Опора России», с мая 2018-го по декабрь 2021-го удалось собрать с туристов 1,5 млрд рублей.



📰 Мировые цены на алмазы за 2021 год выросли на 30%, улучшив результаты крупнейших производителей, в том числе российской компании «АЛРОСА», пишет «Коммерсант». Пандемия оказала неожиданную помощь рынку, ликвидировав накопленные в предыдущие пять лет запасы камней у огранщиков и сформировав дефицит сырья. В отрасли ждут продолжения роста цен. Основные долгосрочные риски связаны с поведением потребителей: пока неясно, какое место в предпочтениях поколения Z займет покупка бриллиантов.

📰 Минпромторг и Минцифры дорабатывают механизм реализации сквозных проектов по внедрению отечественной радиоэлектроники и ПО, пишет «Коммерсант». Правила предоставления субсидий на них утвердил 27 сентября 2021 года премьер Михаил Мишустин. Но в текущем виде механизмы не предусматривают ответственности производителя конечных решений за их исполнение, есть только ответственность якорного заказчика, объяснил источник, знакомый с подготовкой инициативы. Проекты планировалось запустить до конца 2021 года, но правительство так и не одобрило выделение средств на них, говорят собеседники.

📰 Уже ко Дню всех влюбленных 14 февраля россияне могут столкнуться с подорожанием цветов минимум на 10—12%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ассоциации «Теплицы России». На данный момент цены в закупке импортной продукции выше примерно на 60%, чем год назад. В ассоциации объяснили, что в основном рост цен связан с дорогими тарифами на авиаперелеты и высокой себестоимостью производства цветов в Кении. Заказы на импорт из-за этого снизились в разы. Кроме того, возникли проблемы с производством цветов в Нидерландах, где выросли тарифы на газ и, как следствие, увеличилась себестоимость производства.