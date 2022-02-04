Рост доходности российских гособлигаций может принести страховщикам 20 млрд рублей убытков

Стремительный рост доходности российских гособлигаций в январе может негативно повлиять на финансовые показатели страховщиков жизни, пишет «Коммерсант», уточняя, что с учетом разных подходов к оценке инвестиционных активов и страховых резервов это может привести к совокупным потерям в 20 млрд рублей.

В конце января Всероссийский союз страховщиков направил в ЦБ письмо с просьбой рассмотреть вопрос корректировки требований положения «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». По нему переоценка инвестиционных активов должна проводиться по справедливой стоимости, то есть сформировавшейся на биржевых торгах.

Между тем с середины 2021 года на фоне ускорения инфляции и подъема ключевой ставки ЦБ (в декабре до 8,5%) резко выросла доходность долговых бумаг. К середине января для большинства ОФЗ она превысила 9% годовых, а к началу февраля составляла 9,3–9,8% годовых с соответствующим падением стоимости бумаг. Расчет уровня страховых резервов должен происходить по амортизированной стоимости (исходя из доходности 5% годовых, а в отдельных случаях — до 9% годовых). В результате возникает разрыв в оценке «исключительно по причине разных принципов учета для активов».

В связи с этим страховщики предлагают ЦБ временно скорректировать требование о переоценке инвестиционных активов по справедливой стоимости, зафиксировав котировки бумаг на 1 января 2022 года с последующим учетом по амортизируемой стоимости до 2023-го. То есть, по сути, не учитывать в оценке падение рыночной стоимости в январе. По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, при принятии и обсуждении положения о финансовой устойчивости предсказать риски было невозможно, так как оно принималось до пандемии.

В ЦБ подтвердили получение письма от ВСС и заявили, что сейчас оно изучается. Аналогичную фиксацию стоимости активов сам регулятор предлагал для НПФ два года назад на фоне резкого обвала котировок, но фонды по итогам года этим так и не воспользовались.

По данным ЦБ на 30 сентября 2021 года, наибольший объем в активах страховщиков занимали облигации — 2,01 трлн рублей (48,3%). На банковские вклады приходилось 618 млрд рублей (14,8%). Отложенные аквизиционные расходы составляли 370 млрд рублей (8,9%), доля перестраховщиков в страховых резервах — 177 млрд (4,25%). Акции занимают лишь 3,49% (145 млрд рублей) от общей доли активов страховых компаний.

Участники рынка отмечают, что рост доходности гособлигаций при разных подходах к расчету активов и резервов приведет к заметным потерям для страховщиков. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин указывает, что это сильно ударит по сегменту страхования жизни, которое имеет долгосрочные обязательства и активы, наиболее подверженные риску снижения стоимости в случае роста ставок. Директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь подчеркнул, что гособлигации составляют примерно половину (40%) инвестиционных активов у страховщиков жизни и при росте ставок на 1% и средней дюрации облигаций в портфеле в четыре года получается обесценение на 4%. Это приведет к совокупному убытку участников рынка в размере не менее 20 млрд рублей, заключил он.