Банк «Открытие» запустил фонд на строительство премиальной недвижимости в Москве. Минимальный порог входа в продукт составляет 3,9 млн рублей, сообщили в банке.

«Инвестируя в паи фонда, клиенты приобретают долю в проекте строительства жилого комплекса бизнес-класса и вместе с застройщиком получают право на прибыль от продажи квартир к концу срока его реализации. Формирование первой прибыли фонда и начало выплат пайщикам запланировано на I квартал 2026 года. Закрытие фонда и финальные выплаты намечены на III квартал 2026 года», — пояснили в кредитной организации.

Как уточняется, главные преимущества фонда для клиентов: высокая ликвидность по сравнению с классической формой инвестирования в недвижимость, покупкой реальных квадратных метров, а также стоимость актива, обеспеченная динамикой строительства ЖК и продаж квартир, отсутствие накладных расходов. Важно, что порог входа в фонд практически вдвое ниже, чем расходы при реальной покупке жилья в столичных новостройках даже экономкласса. Таким образом, клиенты «Открытия» получают комфортный доступ к инвестициям в московскую недвижимость — традиционно высокодоходный актив.

Купить паи фонда можно в «Открытии Private Banking» — подразделении банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, а также в сети «Открытие Брокер». Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Одним из первых комплексов, доступных к инвестированию, стал ЖК «Symphony 34», который возводится в Северном административном округе Москвы недалеко от метро «Дмитровская». Он включает четыре высотки бизнес-класса от 36 до 54 этажей с уникальными фасадными решениями от одного из ведущих российских архитектурных бюро Kleinewelt Architekten. На территории жилого комплекса планируется построить детский сад, спортивные, детские площадки, а также фитнес-центр.

Застройщик — MR Group — работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.