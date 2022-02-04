ВТБ предложил ипотеку на машино-места и кладовки

ВТБ запустил специальную ипотечную программу на покупку машино-мест и кладовок. Об этом в пятницу объявил банк.

Оформить кредит можно как на готовые, так и на строящиеся объекты. Программа действует во всех регионах присутствия банка. Минимальная ставка равна 10,7%. Она доступна для зарплатных клиентов ВТБ (как действующих, так и будущих) при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости недвижимости. Для одобрения кредита клиентам достаточно двух документов: паспорта и СНИЛС. Дополнительного подтверждения дохода не требуется.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимально доступный объем средств при покупке машино-места — 4 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн для остальных регионов. При приобретении заемщиком кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Петербурга и Ленобласти и 1 млн для других субъектов РФ. Срок кредита — до 30 лет.

Как уточняет член правления ВТБ Святослав Островский, оформить ипотеку на машино-место или кладовку клиенты смогут как на этапе приобретения квартиры, так и позже, например при оформлении объекта недвижимости в собственность.



Согласно данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20—30%. По прогнозам банка, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тыс. заемщиков, а объем сделок может достигнуть 10 млрд рублей.