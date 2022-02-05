​Почта Банк снизил ставку по кредитной карте «Деньги и всё!» до 5,9% годовых

В Почта Банке стартовала акция «Выгодный процент». Для всех, кто оформит кредитную карту «Деньги и всё!», ставка при покупке товаров и услуг по карте снижена до 5,9% на срок действия акции — до 31 марта включительно. Условия не распространяются на операции в мобильном приложении, переводы и снятие наличных.



«Деньги и всё!» — это кредитная карта с преимуществами кредита наличными. Кредитные средства зачисляются на карту ПС «Мир», которая выпускается и обслуживается без комиссии. С ее помощью можно совершать покупки, осуществлять переводы или снимать наличные. Лимит по кредиту возобновляемый: это значит, что после полного погашения задолженности он будет снова доступен в полном объеме. Для этого не нужно повторно обращаться в банк за одобрением: после автоматической проверки клиенту направляется СМС-сообщение с информацией о возобновлении лимита», — рассказали в банке.



Важным преимуществом этого продукта в финучреждении называют фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита.

«Простой подход позволит быстро разобраться в схеме погашения и легко планировать бюджет даже тем, кто не имел опыта использования кредитов и кредитных карт. Еще одно удобство карты «Деньги и всё!» заключается в том, что, в отличие от традиционных кредитов наличными, задолженность можно досрочно погасить без заявления, просто внося бОльшие суммы платежей», — уточнили в банке.

Кредитную карту можно оформить в отделении Почта Банка, Почты России или в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн». Для этого достаточно лишь паспорта, номера СНИЛС, ИНН работодателя (для работающих клиентов).