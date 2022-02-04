Мосбиржа: частные инвесторы в январе показали максимальную за всю историю активность на рынке

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 млн человек, ими открыто 28,8 млн брокерских счетов. Такие данные представила в пятницу торговая площадка.

В январе 2022 года сделки совершали 2,8 млн человек. Как подчеркивает биржа, это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,2%, в объеме торгов облигациями — 17,8%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 42,9%.

По итогам января 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов составило около 5 млн. Оборот по счетам ИИС за январь достиг 262,3 млрд рублей, в структуре оборота 85,5% составили сделки с акциями, около 5% — с облигациями, 9,5% — с биржевыми фондами. Помимо Московского региона и Санкт-Петербурга больше всего ИИС открыли в Свердловской области, Башкирии и Краснодарском крае.

В январе частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 130 млрд рублей: в акции — 101,7 млрд, в биржевые фонды — 2,1 млрд, в облигации — 26,3 млрд. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 67% — приходилась на государственные облигации, 17,3% — на корпоративные облигации, 15,7% — на еврооблигации.

В январе 2022 года в «Портфель частного инвестора» (анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на отчетную дату) вошли акции «Газпрома» (31%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (21,7% и 6,9% соответственно), акции «Норникеля» (10,5%), «ЛУКОЙЛа» (8,1%), банка ВТБ (5,1%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (4,9%), акции НЛМК (4,1%), «Северстали» (3,9%), «Яндекса» (3,8%).

Из акций иностранных компаний в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (27,1%), Tesla (16,3%), Apple (12,6%), Baidu (8,4%), Microsoft (6,6%), Boeing (6,4%), Nvidia (6,2%), Amazon (5,6%), Alphabet (5,4%), Virgin Galactic (5,3%).



Наибольшее количество акционеров — физических лиц имеют следующие российские компании: СберБанк (1,4 млн), «Газпром» (1,1 млн), ВТБ (638,3 тыс.), «АЛРОСА» (549,1 тыс.), «Аэрофлот» (546,9 тыс.), «Северсталь» (500,9 тыс.), «Татнефть» (485,9 тыс.), «Яндекс» (470,2 тыс.), МТС (438,8 тыс.), ММК (422,7 тыс.), НЛМК (404,6 тыс.), «Полиметалл» (401,8 тыс.), Московская биржа (388,9 тыс.), «Роснефть» (354,5 тыс.), «Детский мир» (347,8 тыс.).