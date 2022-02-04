Росбанк стал первым банковским партнером оператора цифровых финансовых активов в России

Росбанк стал первым банковским партнером первого лицензированного в России оператора цифровых финансовых активов — ООО «Атомайз». Об этом сообщили в Росбанке, пояснив, что банк предоставит площадку для организации расчетов и идентификации клиентов оператора.

В Росбанке напомнили, что накануне Центробанк включил ООО «Атомайз» — открытую платформу для цифровизации различных активов и процессов на базе технологий распределенных реестров — в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Организация стала первой в этом реестре. Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству.

«Согласование правил и внесение в реестр позволяют ООО «Атомайз» в партнерстве с Росбанком обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме», — говорится в релизе кредитной организации.

«Сегодня в России формируются новые возможности для эмитентов и инвесторов, открываются уникальные перспективы для пользователей цифровых сервисов. Рады поддержать в качестве единственного партнера первый для российского рынка проект по созданию блокчейн-инфраструктуры для выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Видим в этом направлении большие перспективы. Все эмитенты и владельцы ЦФА обязаны пройти идентификацию на платформе компании-оператора. Росбанк обеспечит обработку персональных данных и будет осуществлять сервис делегированной идентификации для физических лиц», — отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

«Лицензированная регулятором экосистема Atomyze основана на блокчейне и позволяет заниматься токенизацией финансовых активов. Денежные переводы и идентификацию пользователей нашей платформы в России будет осуществлять Росбанк», — указала генеральный директор ООО «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Как сообщает газета «Ведомости» в материале, посвященном появлению в России первого оператора выпуска цифровых финансовых активов, платформа Atomyze была создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая швейцарский Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») и «Интеррос» Владимира Потанина. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав. Atomyze полностью принадлежит швейцарской Atomyze AG (до августа 2021 года — Tokentrust AG), где фонд «Норникеля» владеет 49%, а 51% — у Asset Backed Coins Platform, собственники которой не раскрываются. Global Palladium Fund стал одним из первых эмитентов Atomyze — фонд запустил платежные инструменты Exchange Traded Commodities, обеспеченные металлами «Норникеля», на шести ключевых биржах Европы, включая Лондонскую и Франкфуртскую.

Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 года, напоминают «Ведомости». Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, связанные с денежными требованиями к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах, — но экономически за ними стоят обязательства и эмитент.

Согласно правилам Atomyze, на ее платформе может быть выпущено два вида ЦФА: активы, включающие денежные требования, и «гибридные» (включающие денежные требования и иные цифровые права).

На рассмотрении в Банке России находится несколько ходатайств о включении в реестр операторов информационных систем (выпуск и обращение ЦФА) и несколько — о включении в реестр операторов обмена ЦФА (обеспечивают заключение сделок), сказал «Ведомостям» представитель регулятора, не уточнив названия компаний.

По словам генерального директора компании «Системы распределенного реестра» Игоря Кузьмичева, компания готова стать оператором по выпуску и обмену ЦФА, реалистичный срок внесения в реестр — начало II квартала.

В конце прошлого года председатель правления СберБанка Герман Греф выражал надежду, что банк до конца года получит в ЦБ регистрацию своей платформы, но этого пока не произошло, хотя заявку на регистрацию собственной блокчейн-платформы СберБанк подавал еще в январе 2021-го.



Партнер EY Алексей Кузнецов сказал «Ведомостям», что одна из главных проблем для инвесторов — отсутствие специальных правил в Налоговом кодексе для налогообложения операций с ЦФА в России. По словам советника Lidings Дмитрия Кириллова, общий подход Минфина к налогообложению доходов от операций с криптовалютой и токенами стандартен: доходы от продажи за вычетом расходов на покупку, умноженные на ставку налога (НДФЛ для физических лиц или налога на прибыль для организаций). Отдельного рассмотрения требует обложение операций с ЦФА налогом на добавленную стоимость: сейчас отдельного освобождения реализации этих активов от НДС нет.