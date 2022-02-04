Догузова рассказала о промежуточных результатах продаж туров с кэшбэком

Динамика спроса по программе туристического кэшбэка выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы Ростуризма, первые две недели работы туристического кэшбэка показали, что люди очень активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно когда есть прямая государственная поддержка. «Программа очень полюбилась туристам. И мы видим, что динамика спроса по ней выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила Догузова.

Так, на сегодня около 200 тыс. туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей, суммарно на карточки «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей, подчеркнула она.

Догузова напомнила, что с кэшбэком можно путешествовать вплоть до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы — до конца мая. «И с учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кэшбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 миллиардов рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться», — пояснила она.

Глава Ростуризма добавила, что туристы сейчас активно продолжают кататься на лыжах по всей стране — в Сочи, на Алтае и на Южном Урале — это Свердловская и Челябинская области, Башкирия. «За культурно-познавательным отдыхом туристы едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области и столицы — Санкт-Петербург и Москву. Также актуальны поездки в санатории, где можно заняться здоровьем, пройти постковидные программы — это Сочи и Крым, Кавказские Минеральные Воды, Белокуриха на Алтае и большой санаторный комплекс на Урале — в Башкирии и Тюменской области», — заключила она.