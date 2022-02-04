Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

Геополитика сейчас является самым важным фактором для рубля. Российская валюта резко реагирует на заявления официальных лиц России и Запада в том, что касается ситуации вокруг Украины и развития отношений, которые пока строятся в контексте холодной войны. Но есть и другие факторы, способные создать серьезные риски для рубля. Подробнее об этом рассказал агентству «Прайм» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Он указал, что одним из основных факторов является намерение ФРС сократить баланс и приступить к повышению процентных ставок, которое может принять агрессивную форму, конечно, в том случае, если не замедлится инфляция.

«Аналитики уже ожидают четыре — пять повышений учетной ставки в США в этом году, что может повысить стоимость доллара на рынке Forex и простимулировать приток в американскую валюту спекулятивного капитала из активов развивающихся стран, в том числе и рублевых активов», — объяснил Суверов.

Второй фактор, связанный частично с первым, — вероятная слабость на мировых фондовых рынках, снижающая в целом аппетит к риску.

«Эта слабость уже проявилась в полной мере в январе, особенно в том, что касается технологических акций», — заметил собеседник агентства.

И наконец, третий фактор, который выделил инвестиционный стратег — это рост предложения нефти со стороны ОПЕК+, которое увеличивается ежемесячно на 400 баррелей в сутки, хотя пока эта квота в полной мере не выполняется. Тем не менее, особенно в случае, если рост спроса на нефть замедлится в том числе из-за возможного появления нового штамма COVID, на рынке нефти может появиться профицит, хотя бы и временный, который теоретически может вызвать охлаждение цен на углеводороды.

Помимо этого, Суверов напомнил, что высокая инфляция в России, по многим товарным позициям являющаяся двузначной, тоже подрывает покупательную способность рубля и является фундаментальной предпосылкой для его ослабления.