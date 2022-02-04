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​ФАС отменила приостановку продажи более 70% акций «Тольяттиазота»

04.02.2022 19:38
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Интерфакс

Федеральная антимонопольная служба отменила приостановку торгов, на которые выставлены 38,73791% и 32,02712% обыкновенных акций ПАО «Тольяттиазот» в рамках банкротства бывшего руководителя компании Сергея Махлая, сообщил «Интерфаксу» финансовый управляющий должника и организатор торгов Олег Егерев.

По его словам, теперь торги будут возобновлены. Их приостанавливали из-за жалобы в ФАС от представителя доверительных управляющих мажоритарным пакетом акций «Тольяттиазота», в частности на действия и/или бездействие организатора торгов. Затем жалоба была отозвана до ее рассмотрения.

Это не первая жалоба в ФАС, связанная с торгами по реализации акций «Тольяттиазота»: 25 января торги по продаже 38,73791% обыкновенных акций предприятия были приостановлены из-за жалобы «потенциального покупателя». Однако она не была рассмотрена, поскольку сам заявитель отозвал ее 27 января.

Как сообщалось, торги по двум пакетам в размере 38,73791% и 32,02712% обыкновенных акций «Тольяттиазота» назначены на 8 и 17 февраля соответственно.

Реализации первым лотом подлежат обыкновенные акции предприятия, в том числе дробные, учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Instantania Holdings Ltd. и Kamara Ltd. (соответственно, 80 целых 181044/225326 штуки, что составляет 18,74791%, и 86 целых 35354/225326 штуки, что составляет 19,99%). Стартовая цена лота определена в сумме 31 млрд 168,86 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 5 февраля.

Вторым лотом на торги выставлены обыкновенные акции «Тольяттиазота», в том числе дробные, учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc. (соответственно, 68 целых 163979/225326 штуки и 69 целых 69657/225326 штуки, что составляет 15,94611% и 16,08101%). Стартовая цена лота определена в сумме 25 млрд 665,864 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 17 февраля.

Все движимое и недвижимое имущество тольяттинского химзавода находится под арестом на основании решения Комсомольского районного суда от 2019 года по уголовному делу (по заявлению ОХК «Уралхим». — Прим. «Интерфакса») в отношении экс-руководителей ТОАЗа Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта (все они находятся за пределами России. — Прим. «Интерфакса») по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на «Тольяттиазоте» на сумму более 550 млн долларов.

В настоящее время суд рассматривает кассацию на данный приговор.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее химзавод лиц, а также с ООО «Томет» (производит метанол на площадке «Тольяттиазота») и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и «Уралхима» привело к процедуре банкротства в отношении Махлая и ООО «Томет». Интересы «Тольяттиазота», который не считал себя потерпевшим и заявлял о необоснованности обвинений, в процедурах банкротства по решению суда представлял «Уралхим».

В конце ноября прошлого года в результате более десятилетнего корпоративного спора АО «ОХК «Уралхим» заявило о получении контроля над советом директоров «Тольяттиазота»: по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО «Корпорация «Тольяттиазот») и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители «Уралхима».

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Дмитрия Мазепина АО «Химактивинвест» о приобретении 83,731% акций «Тольяттиазота». В совокупности с имеющейся долей «Химактивинвест» может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО «ТОАЗ» составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225,326 тыс. рублей.

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