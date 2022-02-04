Опрос: четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии

Почти 25% россиян сообщили, что получали заработную плату с задержками в последние два года, говорится в отчете исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«Как показало исследование, 24% опрошенных сталкивались с задержкой заработной платы последние два года. Из них большинство работает в сфере строительства, недвижимости (15%) и промышленности (11%). Рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (9%) также указали на внезапно возникшие финансовые сложности в организации», — говорится в отчете.



Основной причиной задержек были проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений. Так ответили 49%. Еще 28% сообщили, что работодатели скрыли от них причины. В принципе имеют постоянные проблемы с выплатами зарплаты 14%, а не всю зарплату «в белую» получает 9%.

«На вопрос: «Удавалось ли вернуть заработную плату?», 74% участников опроса ответили положительно, 13% ответили, что иногда выплачивали, но не всегда, 12% не смогли добиться выплат», — отмечается в исследовании.

По данным опрошенных, 42% задерживали зарплату сроком до двух недель, 35% ждали заработок месяц, 18% испытывали финансовые сложности около трех месяцев.