Аналитик оценил возможность нового падения рубля

На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.

Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.