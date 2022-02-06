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Аналитик оценил возможность нового падения рубля

06.02.2022 11:15
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13 Время прочтения: 1 минута
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РИА Новости

На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.

Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.

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Комментарии

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svart
06.02.2022 12:19
<p>
или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР
</p>
<p>это так прозвучит в новостях, когда блицкриг начнется?</p>
1
kukui
kukui
06.02.2022 13:01
<p>Так для российского бюджета доллар 100 это хорошо, ведь США плачут, что Россия завышает курс доллара. Мне также видится возможность падение доллара на 60-65, только вот оно нам не надо как бы.</p>
0
kukui
kukui
06.02.2022 13:05
<p>Словесная геополитика может и влияет на повышение доллара, а вот если Россия "чихнет" на США, тут доллар может и крякнуть.</p>
1
msi.inc
msi.inc
06.02.2022 16:13
<p>Это же хорошо...Если посмотреть на цены в долларах, то у нас огромная дефляция)). Молоко в 2011 году в России стоило 1$, сейчас 0,79$)). </p>
0
ugor
ugor
06.02.2022 16:31
<p>msi.inc,ещё бы платили в долларах,тогда точно...дефляция!))</p>
6

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