​Банк «Левобережный» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для бизнеса

Банк «Левобережный» реализовал возможность дистанционного открытия расчетных счетов для бизнеса. Как сообщили в кредитной организации, юридическим лицам и ИП для открытия второго и последующих счетов в банке достаточно подать заявку в онлайн-офисе.

Также в программе доступны для просмотра электронные документы, подтверждающие факт открытия счета. Помимо этого, в онлайн-офисе можно узнать, какой бизнес-пакет РКО подключен, и при желании перейти на другой, а также заказать справку о наличии расчетного счета и картотеки, об остатке на счете и оборотах по нему.

Уточняется, что справка с электронной цифровой подписью банка формируется в электронном виде в течение 10 минут, а документ на бумажном носителе можно забрать в любом офисе банка. Зайти в онлайн-офис можно как с компьютера, так и со смартфона.

В банке добавили, что для тех, кто планирует открыть первый расчетный счет в банке «Левобережный», действует специальное предложение. При подаче онлайн-заявки до 1 июня 2022 года клиенты получают скидку 50% на первый месяц обслуживания в рамках любого бизнес-пакета РКО (кроме «Супер 0»).