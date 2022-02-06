​Новикомбанк открыл офис во Фрязино

Новикомбанк открыл еще один дополнительный офис обслуживания клиентов в Московской области — в наукограде Фрязино, сообщили в кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Центральная, д. 5.

«Теперь любой житель наукограда сможет без лишних временных затрат стать клиентом опорного банка российской промышленности: открыть вклад, получить кредит, осуществить любые платежи, снять и положить наличные денежные средства в установленном банкомате», — сказано в сообщении.



Режим работы офиса: понедельник — четверг с 9:00 до 18:30, в пятницу — с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье — выходные дни.

