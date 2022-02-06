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Доходность по рублевым вкладам Банка ДОМ.РФ превысила 10%

06.02.2022 13:48
7 239
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по депозитам в рублях, сообщили в кредитной организации, уточнив, что теперь максимальная доходность по розничным вкладам превысила 10% годовых.

Максимальная ставка — 10,1% — доступна по вкладу «Надежный» при размещении более 1 млн рублей на один год. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, срок размещения — от 91 до 1 100 дней. Депозит доступен на финансовой платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России. Вклад могут открыть без посещения офиса банка даже новые клиенты.

По промовкладу «ДОМа лучше» максимальная ставка выросла на 0,5% и теперь составляет 9% годовых. Наиболее выгодные условия предоставляются при открытии вклада онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке на сумму от 1 млн рублей и срок 1 100 дней.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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Комментарии

4
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nApTu3aH
06.02.2022 14:55
<p>Пиарят эти "Финуслуги", ставка по вкладу более чем на процент выше, чем просто через интернет-банк самого банка, абсурд. В чем выгода для банка? В чем геморрой для клиента вот вижу...</p>
5
Sokolov
06.02.2022 20:19
<p>nApTu3aH,</p>
<p>В чем выгода для банка? - Привлечение без расходов на содержание сети отделений новых клиентов: </p>
<p>1) которым недоступно отделение банка;</p>
<p>2) которые по ставкам по вкладам, предлагаемым в отделениях, ушли бы из банка.</p>
1
47439
06.02.2022 22:00
<p>Образован в 2017 году на базе санируемого банка «Российский капитал», путём передачи 100 % акций в уставный капитал АО «ДОМ.РФ»[4], новое название получил в 2018 году. В 2019 году процедура финансового оздоровления была завершена и банк досрочно перешёл под общий надзор со стороны Банка России[5].</p>
0
nApTu3aH
06.02.2022 22:49
<p>Sokolov,</p>
<p>Я недаром написал, что разница между этими "Финуслугами" и интернет-банком, а не только офисом. То есть никакой экономии от "Финуслуг" нет, разве что эта платформа откатывает банку определенный процент, типа, раскручивается, но уж больно велика разница в ставках. Вот за промокоды на БАНКИ.РУ тоже дают повышенную ставку, но не настолько же.</p>
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<p>Кстати, совсем недавно ЦБ декларировал намерение добиться отмены дискриминации в отношении процентных ставок, возникающей в связи в том числе и с разным способом внесения денег.</p>
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