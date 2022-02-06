Доходность по рублевым вкладам Банка ДОМ.РФ превысила 10%

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по депозитам в рублях, сообщили в кредитной организации, уточнив, что теперь максимальная доходность по розничным вкладам превысила 10% годовых.

Максимальная ставка — 10,1% — доступна по вкладу «Надежный» при размещении более 1 млн рублей на один год. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, срок размещения — от 91 до 1 100 дней. Депозит доступен на финансовой платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России. Вклад могут открыть без посещения офиса банка даже новые клиенты.

По промовкладу «ДОМа лучше» максимальная ставка выросла на 0,5% и теперь составляет 9% годовых. Наиболее выгодные условия предоставляются при открытии вклада онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке на сумму от 1 млн рублей и срок 1 100 дней.