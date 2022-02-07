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Банки усилят контроль за счетами граждан

07.02.2022 08:50
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Банки усилят контроль за счетами граждан
Иллюстрация
Артем Геодакян/ТАСС
Источник
Известия

Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов — они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции, пишут «Известия». Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. Также банкам рекомендовано принимать дополнительные меры по аутентификации пользователей и недопущению роботизированного заполнения платежных инструкций при использовании онлайн-сервисов.

Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, свыше 1 млн рублей в месяц. При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований — блокировать трансакции. В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.

28.01.2022 09:19

Рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками, ЦБ оказывает им методологическую помощь, сообщили в регуляторе. Они направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в ЦБ. Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес, отметили в ЦБ. Введения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций не планируется, добавили в регуляторе.

Крупнейшие банки уже применяют рекомендации ЦБ, заявили в профильных ассоциациях, а также в банках «Открытие», «Зенит», РНКБ и «Ренессанс Кредите». При наличии оснований финансовая организация отказывает клиенту в проведении операции в соответствии с «антиотмывочным» законом, что позволяет оперативно пресекать подозрительные трансакции, в том числе нелегальные переводы, подчеркнули в «Открытии». В «Зените» отметили, что рекомендации в совокупности с другими мерами позволят сократить нелегальный денежный поток.

Для банков в большинстве случаев выпущенные ЦБ рекомендации выступают нормативным документом и применяются фактически в обязательном порядке, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, возможно, контроль станет более строгим. Ужесточения могут привести к тому, что кредитные организации будут в отдельных случаях отказывать в операциях добросовестным клиентам, опасается Войлуков.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением считать майнинг видом предпринимательства, чтобы исключить данный вид деятельности из «серой зоны». Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

 03.02.2022 13:36

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Комментарии

11
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-man-
-man-
07.02.2022 08:46
<p>
Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
Совсем обалдели!</p>
12
marscat
07.02.2022 09:32
<p>Когда гайку закручивают и закручивают, заканчивается тем, что срывается резьба...</p>
13
krivtsov
07.02.2022 10:33
<p>Ну, держитесь, вкладчики-пенсионеры и члены их семей </p>
3
Arsen2013
07.02.2022 11:03
<p>
krivtsov,</p>
<p>Ну, держитесь, вкладчики-пенсионеры и члены их семей</p>
<p>
</p>
<p>Ничего страшного, перейдут на наличные.</p>
1
омут
омут
07.02.2022 11:07
<p>чтобы клиенты знали своё место и чтобы не обогащались</p>
0

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