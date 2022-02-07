Оборудование для майнинга криптовалют стали чаще красть для перепродажи

В Красноярске правоохранители раскрыли многомиллионную кражу оборудования для майнинга, пишут «Известия», уточняя, что пострадавший сообщил о хищении 14 аппаратов, стоимость которых составила почти 14,5 млн рублей. Подобные инциденты в том или ином масштабе встречаются по всей России.

Отмечается, что чаще всего новости о краже устройств для добычи криптовалют приходят из Иркутской области, которую прозвали столицей майнинга. Из-за самых низких в стране тарифов на электроэнергию криптовалюту здесь добывают в подвалах, курятниках и даже обменивают земельные участки на микросхемы.

Криптокражи в области происходят чуть ли не каждый день. Так, в 2021 году полиция Приангарья возбудила 344 уголовных дела по фактам краж аппаратов для майнинга, общий ущерб составил 160 млн рублей. За январь 2022 года совершено уже 51 подобное преступление. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Андрей Жбанов. По его словам, среди инцидентов есть как ситуативные, так и спланированные; в регионе появились целые группы, занимающиеся похищением вычислительной техники. Такие преступники имеют сложное оборудование (в том числе для глушения сигнала); в одном из случаев применялись самодельные шипы, чтобы остановить машины охраны.

Методы злоумышленников действительно бывают изощренными. Так, житель Вуктыла (Республика Коми) воспользовался отсутствием приятеля-майнера, с помощью углошлифовальной машинки спилил входную дверь в его квартиру и установил новую. Для частных домов и пристроек применяются более примитивные инструменты: лом, болгарка, «отжатие входной двери».

Лента новостей В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга Спрос на оборудование для майнинга в России на фоне новости о возможном запрете обращения криптовалюты в стране увеличился в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте». 04.02.2022 09:07

Чтобы понять, почему майнинговое оборудование становится легкой добычей для воров, для начала нужно четко разделить кустарный, или домашний майнинг, и промышленный, считает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. «Первым занимаются индивидуальные предприниматели или физлица, как правило, речь идет о довольно небольшом количестве майнингового оборудования — ферма состоит из 20—30 устройств. Обычно они размещаются в местах, которые сложно идентифицировать. Чаще всего, особенно если говорить о регионах севера (Иркутске, Красноярске), небольшие майнинговые фермы работают полулегально», — отметил он.

Директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов соглашается: часто устройства хранятся не в самых надежных местах. Он связывает такой выбор расположения с двумя причинами: «Во-первых, так как майнинг законодательно никак не регулируется, часть оборудования для него завозится нелегально — поступают детали, которые затем собираются на территории России. Покупатели не сильно хотят «светить» свои аппараты. Второй момент связан с электричеством. Пользователи, которые покупают технику на серых условиях, в большинстве случаев ищут возможности подключиться к электричеству, не заключив прямой договор и не получив специальные мощности под майнинг. Иногда оборудование размещают на заброшенных фабриках, в глухих поселениях, где много дешевой энергии», — пояснил Брисов.

Промышленный майнинг, который в последнее время активно развивается в России, предполагает более продуманную защиту, говорит Першиков. Фермы размещаются в особых экономических зонах, на территориях, где закреплены центры обработки данных. В таких местах обычно создана инфраструктура для установки майнингового оборудования. К тому же имеются маломальская охрана и пропускная система.