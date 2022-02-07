7 февраля. О чем пишут газеты

📰 Возможность валютного кризиса в конце января в РФ, по всей видимости, миновала, но Банк России все равно не спешит возвращаться к покупкам валюты на открытом рынке для выполнения параметров бюджетного правила, пишут «Известия». По мнению аналитиков, если регулятор в ближайшее время не вернется на рынок, курс может устремиться к 70 за доллар, а темпы роста цен при одновременном повышении ключевой ставки резко замедлятся. При этом у регулятора достаточно валютных запасов, чтобы использовать такой механизм хоть до следующего года: доля средств правительства в международных резервах РФ составляет около 20% (из нынешних 634 млрд долларов), а угроза устойчивости баланса при этом не растет, так как средства не уходят.

📰 Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России, пишут «Известия» со ссылкой на материалы расследования комиссии. В них говорится о пяти компаниях на российском рынке, у которых выявлены нарушения: «Яндекс.Такси», DiDi, Gett, «Ситимобил» и Bolt Technology. Последний сервис не работал в России с осени 2021 года. Если Федеральная антимонопольная служба подтвердит опасения комиссии, то в России компаниям может грозить штраф до 15% выручки.

📰 Федеральная антимонопольная служба РФ подключает регионы к ограничению наценок на социально значимые товары, пишут «Известия» со ссылкой на службу. ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ретейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты. В итоге к сокращению надбавки уже присоединились продавцы Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея. На прошлой неделе Минпромторг и Минсельхоз договорились с федеральными сетями об ограничении наценок в 5% на хлебную, молочную продукцию, сахар и «борщевой набор».

📰 Столкнувшиеся со спадом посещаемости из-за высокой сезонной заболеваемости торгцентры и ретейлеры рассчитывают на восстановление потребительской активности во время февральских и мартовских праздников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков Focus, уточняя, что трафик торгцентров в этот период может вернуться к уровням 2019 года, а обороты магазинов — вырасти на 10—50%. Менее радужными могут стать показатели зон тематической торговли из-за резкого роста закупочной стоимости основного сезонного товара — цветов.

📰 Потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут составить 760 млрд рублей ежегодно в случае введения запрета на поставки американской микроэлектроники в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков GS Group. Больше других от санкций рискует пострадать Apple, но устройства бренда вряд ли пропадут с рынка — вырастет доля серых поставок и сегмент подержанной техники, полагают ретейлеры. Мнения аналитиков относительно масштаба последствий расходятся. Однако, полагают они, даже в отсутствие санкций поставки смартфонов в Россию в 2022 году снизятся из-за падения покупательной способности населения.

📰 Любимыми товарами магазинных воров в 2021 году были сыр и колбаса (20,3%), молочные продукты (19,6%) и алкоголь (18,7%), пишут «Известия» со ссылкой на отчет системы видеоаналитики «Стоп Шоплифтер», установленной в торговых сетях 76 городов России. За 2021 год система видеоаналитики зарегистрировала 263 тыс. краж в магазинах, что на 90 тыс. случаев больше, чем годом ранее. Средняя сумма ущерба от одной кражи за год выросла почти на четверть. При этом 70% ущерба магазинам наносят не посетители, а собственные сотрудники. Общий ущерб тем временем может доходить до 1% от оборота.

📰 Бум кредитования развивающихся стран Китаем сформировал избыточную нагрузку и вызвал проблемы в обслуживании долгов у целого ряда правительств, которые теперь сталкиваются с рисками дефолтов и последовательных реструктуризаций долга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Всемирного банка. Основным отличием китайских займов является то, что они предоставляются от лица госбанков, от заемщиков требуется соблюдение конфиденциальности, а просрочки платежей, технически являющиеся дефолтами, урегулируются скрытно, без публичной огласки. При этом дефолты по китайским кредитам происходят чаще, чем суммарно по обязательствам перед всеми странами Парижского клуба, подсчитали эксперты.

📰 Объем авиаперелетов по рабочей необходимости в России в 2021 году восстановился до уровня 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные большинства опрошенных перевозчиков и компаний. По оценке Союза агентств делового туризма, полеты по работе составляют до 50% от всего пассажиропотока в РФ (128 млн человек в 2021 году). Доля «Аэрофлота» в этом сегменте немного снизилась из-за активной конкуренции со стороны S7 и стремления компаний сэкономить на командировочных расходах. Перевозчики отмечают, что чаще других в командировки направляют представителей компаний ТЭК и госсектора.

