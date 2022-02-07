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​Инбанк повысил ставки по вкладам

07.02.2022 10:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Инбанк

Инбанк с 7 февраля повысил ставки в рублях по вкладам «Конструктор СИМПЛ», «Максимум СИМПЛ» и «Флексимум СИМПЛ», сообщили в кредитной организации.

Максимальная эффективная ставка — 9,64% годовых доступна по вкладу «Конструктор СИМПЛ» при размещении денежных средств без возможности частичного снятия и пополнения на 732 дня с учетом ежемесячной капитализации процентов, а также при выполнении условий безналичного внесения средств на счет вклада. Минимальная сумма вклада — 5 млн рублей. «Условия вклада позволяют самостоятельно выбирать опции — пополнение, частичное снятие средств и определение срока вклада с точностью до одного дня», — подчеркнули в банке.

По вкладу «Максимум СИМПЛ» доходность достигает 9,41% годовых. Вклад с повышенной ставкой без возможности пополнения и частичного снятия средств можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей.

«Флексимум СИМПЛ» — вклад с возможностью пополнения и частичного снятия до суммы первоначального взноса. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Эффективная ставка по нему составляет 8,12% годовых.

Оформить вклады можно на любой срок в диапазоне от 31 до 1 096 дней удаленно в «Инбанк-онлайн» или в офисе банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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