​ВТБ: продажи автокредитов в России с начала года выросли на четверть

По итогам января продажи автокредитов на российском рынке превысили 75 млрд рублей, что на 24% больше результата за аналогичный период 2021 года. На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом, говорится в исследовании ВТБ.



Уточняется, что клиенты ВТБ в январе 2022 года заключили более 4,4 тыс. сделок на приобретение транспортных средств на сумму около 6,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (746 млн). Новичком в первой тройке стала Челябинская область (361 млн). Замкнули топ-5 регионов Татарстан (328 млн) и Краснодарский край (270 млн).

«Начало 2022 года ознаменовалось снижением продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Это согласуется с нашими ожиданиями негативной динамики рынка в первом полугодии из-за эффекта относительно высокой базы и сохраняющегося дефицита автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем улучшения динамики продаж, в результате чего по итогам всего 2022 года, согласно нашим оценкам, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения должна также способствовать замедлению роста цен на новые автомобили», — комментирует аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.



Размер среднего чека по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив 1,4 млн рублей. Тройка наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года осталась неизменной: в нее вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком — Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda.

«Российский автомобильный рынок пока находится под давлением пандемии. Помимо выросших цен на машины дополнительным фактором, влияющим на спрос клиентов, может стать рост процентных ставок по автокредитам с начала текущего года. Однако баланс спроса и предложения в этом году должен начать восстанавливаться. На этом фоне, по нашим прогнозам, рост среднего размера кредита в 2022 году может замедлится до 15%, а выдачи на рынке — составить 1,2—1,3 триллиона рублей, то есть выше прошлогодних значений», — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.



В исследовании отмечается, что на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них интерес клиентов смещается в сторону подержанных машин.