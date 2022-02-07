Сервисы DeFi пока могут остаться за периметром концепции регулирования криптовалют в РФ

Сервисы децентрализованных финансов (DeFi), которые получают все больше распространения на крипторынке (в частности, на них построены такие криптобиржи, как Uniswap и PancakeSwap), рискуют остаться за рамками разрабатываемого в России регулирования, пишет «Коммерсант». Минфин уже высказал опасения по этому поводу, в Госдуме настроены «критически», но пока не готовы инициировать запрет подобных сервисов.

На прошлой неделе об опасениях относительно DeFi рассказал «Интерфаксу» заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По мнению чиновника, появление протокола лишает ЦБ рычагов регулирования через макропруденциальные меры. Вместе с тем соблюсти ряд процедур по KYC/AML («знай своего клиента» и требования ПОД/ФТ) в отношении DeFi-проектов невозможно, считают собеседники.

DeFi (decentralized finance, децентрализованные финансы) — набор сервисов и приложений, разработанных с использованием блокчейна, криптовалют/токенов и смарт-контрактов. Они интегрируются в единую сеть, предлагая пользователям услуги, которые обычно предоставляют банки и другие финансовые организации. На данный момент большинство DeFi-сервисов выдают кредитные займы под залог криптовалюты, принимают депозиты в криптовалюте или создают децентрализованные платформы для прямого кредитования. Благодаря смарт-контрактам DeFi разрушает такие базовые для банка вещи, как клиринг (позволяет узнать, есть ли у кого-то средства или актив и в каком количестве), кастоди (когда пользователь держит актив и может его отправить и получить) и сеттлмент (проведение расчета), подчеркнул аналитик Exante Владимир Ананьев.

По мнению опрошенных экспертов, способов полностью регулировать это направление пока не существует. Партнер BaksDAO Эдуард Ким заявил, что полноценно это не происходит ни в одной стране мира. Возможности предъявить к подобным протоколам требования о раскрытии финансовой информации не существует технически, объяснил он, данные не хранят даже разработчики. Блокчейн-консультант Денис Смирнов считает существование централизованного органа регулирования DeFi просто невозможным.

Ананьев полагает, что наиболее крупные проекты «можно заставить отчитываться и подчиняться правилам, но сделать это поголовно вряд ли удастся» — отрасль активно растет, и в ней появляется много новых игроков. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский считает, что профильным ведомствам необходимо доработать концепцию регулирования крипторынка в целом, прежде чем приступать к регулированию DeFi.

Между тем рисков для пользователей DeFi более чем достаточно. По словам Кима, взломы DeFi-протоколов стоят на втором месте по частоте после взлома криптобирж. По данным CrystalBlockchain, с 2011 года по 2021-й таких взломов было 73 против 130 для криптобирж. Большинство экспертов видят главный риск уязвимости в коде. Также они отмечают нехватку ликвидности или ее бегство, отсутствие какой-либо обратной связи в случае возникновения проблем.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что для разработки регулирования необходимо «начать с ограниченного круга инструментов и площадок». Он относится к DeFi «критически», но считает, что говорить о запрете или легализации в этом вопросе пока преждевременно.