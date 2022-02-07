​Реалист Банк ввел новый вклад «Копи на лето». Похожие предложения других банков

Реалист Банк ввел новый вклад «Копи на лето».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Срок депозита — 181 день. Процентная ставка составляет 10% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Предложение действует до 31 мая 2022 года.

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