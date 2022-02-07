Все новости

​Реалист Банк ввел новый вклад «Копи на лето». Похожие предложения других банков

07.02.2022 13:15
2 721
2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Оксана Даниленко, Банки.ру
Оксана Даниленко Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Реалист Таврический Банк Эс-Би-Ай Банк

Реалист Банк ввел новый вклад «Копи на лето».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Срок депозита — 181 день. Процентная ставка составляет 10% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Предложение действует до 31 мая 2022 года.

Похожие предложения у других банков:

  • Банк «Таврический», вклад «Таврический максимум (онлайн)». Открывается от 50 тыс. рублей, срок — от 91 до 1 095 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5—10,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад оформляется через интернет-банк.
  • Эс-Би-Ай Банк, вклад «Свои правила с Банки.ру». Размещается от 30 тыс. до 30 млн рублей, срок — от 181 до 730 дней. Ставка по вкладу составляет 8,3—9,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на Банки.ру.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
серчач
07.02.2022 13:28
<p>Новость-то хорошая,но вот ни одного из перечисленных банков в г.Орске(89 место по численности населения в РФ) нет, а так можно было бы открыть вкладик.</p>
0
grigoryev_eu
grigoryev_eu
07.02.2022 17:38
<p>серчач,Даже если бы офис банка был, не факт, что он бы работал со вкладами физ. лиц. В Воронеже (город-миллионник) вклады не принимают, только выдают кредиты.</p>
0

Материалы по теме

ЦБ обозначил масштаб повышения банковских ставок по депозитам в декабре
​Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+»
Банк «Открытие» увеличил доходность по валютным вкладам до 0,7% годовых
​ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов