Газпромбанк стал лидером сектора по убыткам в декабре

В декабре российский банковский сектор на четверть сократил чистую прибыль, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность банков по РСБУ, опубликованную на сайте ЦБ, уточняя, что важную роль в этом сыграл убыток почти в 30 млрд рублей у третьего по размеру в стране Газпромбанка, возникший из-за начисления резервов по кредитному портфелю.

Согласно расчетам, ГПБ в декабре получил 29,2 млрд рублей убытка до налогообложения. В кредитной организации такой финансовый результат связали «с увеличением резервов по кредитному портфелю», не раскрыв детали. Это единственный убыток ГПБ в течение 2021 года, по его итогам банк остался прибыльным, заработав почти 91 млрд рублей по РСБУ.

«Отраженный в декабре убыток действительно связан с доформированием резервов на возможные потери по ссудам, — указал управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. — По данным публичной отчетности, их объем в декабре увеличился на сумму около 33 млрд рублей с учетом корректировок резервов до оценочного уровня под ожидаемые кредитные убытки». Такой объем доформирования резервов в ГПБ выше, чем в среднем в другие месяцы 2021 года, сказал он. Причем с марта по август, наоборот, у банка наблюдалось восстановление резервов (с учетом корректировок) ежемесячно, восстановление резервов было и в ноябре.

По словам Беликова, наиболее существенно увеличение повышающей корректировки резервов на возможные потери по кредитам, предоставленным негосударственным организациям, — около 25 млрд рублей. Кроме того, почти на 12 млрд рублей возросла просроченная ссудная задолженность негосударственных организаций с учетом как основного долга, так и процентов. Прирост просроченных долгов в ГПБ стал вторым по величине в секторе. Однако он был полностью зарезервирован, добавил эксперт.

Кредиты компаниям — основной бизнес ГПБ. На них приходится 86% портфеля. Основная часть кредитов выдана металлургическим компаниям (11,4%), более чем по 10% приходится на кредиты компаниям из сферы добычи, транспортировки и сбыта нефти и газа, а также финансов и страхования, следует из последнего отчета по МСФО.

Одновременно по некоторым статьям, добавил Беликов, были увеличены и понижающие корректировки резервов: «В совокупности это может указывать на то, что причинами доформирования резервов стал не только рост просроченной задолженности, но и некоторые калибровки в моделях оценки ожидаемых кредитных убытков в целях резервирования и/или более высокая чувствительность соответствующих моделей к изменениям финансового состояния заемщиков».

Влияние на финансовый результат ГПБ в декабре могла оказать и свойственная всему рынку отрицательная переоценка ценных бумаг в условиях нестабильности рынков. Так, чистая отрицательная переоценка финансовых активов по справедливой стоимости составила в декабре 3 млрд рублей. Но ее с запасом компенсировали чистые доходы от переоценки средств в иностранной валюте, уточнил Беликов.