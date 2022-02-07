Росбанк повысил ставку по сберегательному счету «#Акционный»

Росбанк улучшил условия для новых клиентов по накопительному счету «#Акционный», сообщили в кредитной организации.

«Повышенная ставка 10% действует с 4 февраля до 31 мая 2022 года для физических лиц, ставших клиентами банка в последние 60 дней, до даты открытия счета «#Акционный». По условиям акции один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей», — говорится в релизе.

Как уточняется, клиенты, открывшие накопительный счет ранее, тоже могут получать доходность до 10%.

«В рамках специального предложения с 4 февраля по 31 мая 2022 года все клиенты, открывшие счет «#Акционный» до 3 февраля 2022 года включительно или классический накопительный счет, смогут принять участие в акции «Расти до десяти! 2.0.». К основным процентам, начисляемым на остаток по счету, можно будет получить дополнительные проценты при выполнении ряда условий», — пояснили в финансовом учреждении.

Для участия в акции необходимо совершать покупки ежемесячно с использованием дебетовой карты Росбанка на сумму от 10 тыс. рублей для классических карт и от 50 тыс. рублей для премиальных карт в период проведения акции.

«Предельный размер суммы остатков денежных средств 1,5 млн рублей для всех участников акции, кроме владельцев ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online», «Премиальный TOP» и 3 млн рублей для участников акции — владельцев ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online», «Премиальный TOP», — уточнили в банке.



Разница между повышенной ставкой в рамках акции «Расти до десяти! 2.0.» и стандартной ставкой будет начислена участникам в июне 2022 года.