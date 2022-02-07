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Росбанк повысил ставку по сберегательному счету «#Акционный»

07.02.2022 14:35
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Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Росбанк

Росбанк улучшил условия для новых клиентов по накопительному счету «#Акционный», сообщили в кредитной организации.

«Повышенная ставка 10% действует с 4 февраля до 31 мая 2022 года для физических лиц, ставших клиентами банка в последние 60 дней, до даты открытия счета «#Акционный». По условиям акции один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей», — говорится в релизе.

Как уточняется, клиенты, открывшие накопительный счет ранее, тоже могут получать доходность до 10%.

«В рамках специального предложения с 4 февраля по 31 мая 2022 года все клиенты, открывшие счет «#Акционный» до 3 февраля 2022 года включительно или классический накопительный счет, смогут принять участие в акции «Расти до десяти! 2.0.». К основным процентам, начисляемым на остаток по счету, можно будет получить дополнительные проценты при выполнении ряда условий», — пояснили в финансовом учреждении.

Для участия в акции необходимо совершать покупки ежемесячно с использованием дебетовой карты Росбанка на сумму от 10 тыс. рублей для классических карт и от 50 тыс. рублей для премиальных карт в период проведения акции.

«Предельный размер суммы остатков денежных средств 1,5 млн рублей для всех участников акции, кроме владельцев ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online», «Премиальный TOP» и 3 млн рублей для участников акции — владельцев ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online», «Премиальный TOP», — уточнили в банке.

Разница между повышенной ставкой в рамках акции «Расти до десяти! 2.0.» и стандартной ставкой будет начислена участникам в июне 2022 года.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Росбанка" Наталья Бедретдинова

Наталья Бедретдинова

руководитель центра по работе с клиентскими обращениями, деп...
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Комментарии

2
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DiegoVaskes
07.02.2022 15:28
<p>Росбанк - самый хитрый банк в Мире. Он потом, при возврате средств клиенту, берёт с него огромную комиссию! Так что обещанные банком высокие проценты, в одночасье превращаются в мизерные!!!</p>
2
Antimony
Antimony
07.02.2022 17:24
<p>DiegoVaskes, ну до этого ещё дожить надо. Мне Росбанк отказал в открытии вклада (на что вообще не может быть законных оснований) из-за того, что я не пожелал устанавливать приложение на смартфон. <a href="https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10573675/" target="_self">Подробнее.</a> </p>
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