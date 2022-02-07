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Исследование: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию

07.02.2022 20:04
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

В экстренной ситуации передать кому-либо секретные данные банковской карты или реквизиты для входа в онлайн-банк считает допустимым треть россиян, свидетельствуют данные опроса, проведенного Райффайзенбанком. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. жителей крупных городов России, среди которых 68% имеют высшее или неполное высшее образование, 23% — среднее специальное, 6% — среднее, а 2% обладают научной степенью.

По данным исследования, 9% признались, что сообщили бы секретные данные позвонившему сотруднику полиции для содействия следствию, 6% — сотруднику банка, чтобы предотвратить нелегальное списание, 1% готов сообщить их любому человеку в экстренной ситуации, если тот знает, как помочь. Еще 1% опрошенных считают допустимым передать секретные данные чат-боту банка, а 13% не станут их называть, но готовы набрать их в тоновом режиме на телефоне.

«Секретные данные нельзя передавать никому ни при каких обстоятельствах, в том числе писать в чатах или набирать в тоновом режиме. Даже в этом случае они могут стать добычей мошенников, — подчеркнул руководитель управления информационной безопасности Райффайзенбанка Илья Зуев. — Сотрудники банка обладают всей необходимой информацией, чтобы остановить подозрительную трансакцию, и никогда не попросят клиента назвать пароль, код CVV или данные из СМС для подтверждения операции. При малейших сомнениях в том, что вам звонит специалист банка, положите трубку и перезвоните в банк самостоятельно по номеру, указанному на обороте карты».

Самые популярные дебетовые карты с cash back

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Почти все респонденты (93%) знают, что к секретным данным относится код на обороте карты (CVV), чуть меньшая доля (88%) причисляет к ним пароль от онлайн-банка и код подтверждения из СМС, 80% — логин от онлайн-банка, а 74% — паспортные данные. По мнению 54%, секретной информацией является также номер карты, 44% считают конфиденциальным ее номер, а 35% — имя владельца.

«Данные, указанные на лицевой стороне карты, не являются конфиденциальными, однако их также нежелательно оставлять в открытом доступе, — отметил Зуев. — Планируя свои атаки, злоумышленники собирают информацию о жертвах в открытых источниках и используют найденные персональные данные для психологических манипуляций. Важно помнить об этом, когда вы публикуете свои данные в Интернете или передаете другим людям».

При этом более половины опрошенных признались, что когда-либо сообщали по телефону или в мессенджерах свои Ф. И. О. (70%), а также дату рождения и место жительства (60%). Треть (33%) передавали информацию о месте работы, 16% указывали, клиентами каких банков являются. Передавали кому-либо коды из подтверждающих СМС 6% респондентов, почти столько же (5%) делились полными реквизитами карты, включая код CVV.

Только 12% организаций, предоставляющих доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, используют специальное решение для защиты от угроз.

 04.02.2022 16:30

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