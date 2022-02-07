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Россельхозбанк предлагает карты Visa в форме брелока

07.02.2022 21:59
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк совместно с российским производителем бесконтактных платежных устройств ISBC запускает возможность выпуска карт платежной системы Visa в форме брелока. Устройство обладает всеми возможностями классической банковской карты, отмечается в сообщении банка.

C технологической точки зрения в основе продукта лежит NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo. Для оплаты достаточно поднести брелок к бесконтактному устройству оплаты, следует из релиза. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

Брелоки можно приобрести на сайте ISBC Pay. Для оформления заказа достаточно указать электронную почту, ввести данные карты (пластиковой или виртуальной) с адресом для доставки, а после получения останется активировать устройство c помощью СМС-подтверждения от банка. «В устройство активируется весь платежный функционал карты со всеми привилегиями и преимуществами банковского продукта», — указано в релизе РСХБ.

Брелоки выполнены из пластика и покрыты специальным составом, защищающим краски от выгорания, механических повреждений и влаги.

Сейчас в онлайн-магазине ISBC Pay для клиентов РСХБ доступно восемь разных коллекций и более 100 вариантов дизайнов устройства, уточняется в сообщении.

«К одной банковской карте можно привязать несколько брелоков и пользоваться ими всей семьей. Еще одним преимуществом девайса является то, что платежный брелок можно прикрепить к связке ключей или пропуску на работу, он не нуждается в подзарядке. Наши клиенты приобретают этот девайс как себе, так и своим детям. Ребенку сложнее потерять брелок, в отличие от карты или наличных; его можно прикрепить к связке ключей или одежде», — комментирует директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Она также подчеркивает, что на брелоке нет данных о держателе карты.

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Комментарии

1
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GRV71
08.02.2022 00:20
<p>Ну если вспомнить, как часто дети теряют/оставляют где-нибудь ключи- это прекрасный подарок для нашедшего их человека!</p>
2

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