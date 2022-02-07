Банк «Открытие» признал безнадежным долг одного заемщика на 45 млрд рублей

Банк «Открытие» списал просроченную задолженность, образовавшуюся за счет одного крупного заемщика, пишет РБК, уточняя, что кредит выдавался перед санацией банка в 2017 году. Сейчас «Открытие» пытается взыскать десятки миллиардов за сделки того периода.

По данным ЦБ, в декабре объемы проблемной корпоративной задолженности в российских банках упали на 104 млрд рублей (минус 3,4%) до 2,93 трлн рублей. Сопоставимое улучшение качества портфеля в последнее время наблюдалось только в июле 2021 года (на 265 млрд рублей), когда СберБанк продал акции и долг группы «Евроцемент». Банк России отмечал, что на результат декабря повлияло «списание крупных кредитов за счет резервов», но не раскрыл подробностей.

Показатели отрасли улучшил банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, выяснил РБК. В декабре он оказался лидером в секторе по сокращению корпоративной просрочки: объем проблемных ссуд на его балансе сократился почти на треть, или на 45,3 млрд рублей, до 92,5 млрд рублей, следует из его оборотной ведомости на 1 января. Для сравнения: в СберБанке и ВТБ за тот же месяц просрочка по ссудам юрлиц без учета резервов снизилась на 13,3 млрд и 12,1 млрд рублей соответственно.

«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло прежде всего из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил представитель «Открытия». Сумму кредита и заемщика в банке раскрывать отказались.

Как следует из оборотной ведомости «Открытия», в декабре заметнее всего на его балансе сократилась проблемная задолженность по кредитам, выданным негосударственным финансовым организациям (счет 45811). Остатки на этом счете уменьшились на 32,5 млрд рублей, или на 77,7%, до 9,3 млрд рублей. Еще на 8,2 млрд рублей снизилась просрочка по ссудам, которые одобрялись юрлицам-нерезидентам. На 1 января объем таких проблемных долгов на балансе «Открытия» составил 20,4 млрд рублей, сократившись за отчетный месяц на 28,5%. «Плохие» долги частных компаний перед «Открытием» за тот же период сократились всего на 4,7 млрд рублей.

Просроченная задолженность снижается одновременно с начисленными резервами, пояснил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Согласно отчетности «Открытия», в декабре так и произошло: объем резервов на возможные потери по ссудам снизился на 45,8 млрд рублей, что полностью перекрывает величину изменения просрочки.

Списание касается долгов, которые признаются безнадежными, напомнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Списание происходит после прохождения всех формальных процедур по взысканию и получения соответствующих судебных решений, на которые может уйти не один год. Предполагается, что к моменту списания кредитор предпринял все возможные усилия по возврату долга либо продаже имущества должника».