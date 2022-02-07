Ввод жилья в России в 2021 году стал рекордным за постсоветскую историю

Объем ввода жилья в России по итогам 2021 года составил 92,6 млн кв. м, что на 13% превышает показатель 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник на совещании правительства, передает ТАСС.

«В прошлом году мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 года. С учетом всех ограничений мы дали такой серьезный прирост», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 млн человек. Также Хуснуллин отметил, что объем ввода жилья в январе 2022 года на 14% превышает показатели аналогичного месяца 2021 года. «Это говорит о том, что сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что все показатели будут выполнены», — добавил он.

В целом за 2021 год введено 43,5 млн кв. м многоквартирных домов и 49,1 млн кв. м индивидуальных жилых домов. «Важную роль здесь сыграли меры государственной поддержки, которые реализуются сегодня для улучшения жилищных условий граждан, создания комфортной среды для жизни, развития и стимулирования жилищного строительства: среди них и программы льготной ипотеки, «Стимул», «Чистая вода», поддержка низкомаржинальных проектов, а также комплекс решений по модернизации коммунальной инфраструктуры. Большой вклад внесли региональные команды, которые на местах провели масштабную работу, которая дала практический эффект от реализуемых мер», — добавил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Кроме того, за 2021 год выданы разрешения на строительство примерно 40 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 41% превышает аналогичный показатель 2020 года, отметили в пресс-службе Минстроя РФ. На этапе строительства находится 94,4 млн кв. м многоквартирного жилья. А градостроительный потенциал территорий на конец 2021 года составил 241,3 млн кв. м жилья, увеличившись на 27,9% по сравнению с началом прошлого года.



Последний наибольший объем ввода жилья в новейшей истории России был зафиксирован в 2015 году — 85,4 млн кв. м. В 2020 году введено 82,2 млн кв. м жилья, из которых многоквартирные дома составили 42,4 млн кв. м, индивидуальное жилищное строительство — 39,8 млн кв. м, следует из данных Росстата.