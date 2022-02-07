«Септем Капитал» выходит из периметра группы Совкомбанка

Совкомбанк принял решение не присоединять инвестиционную компанию «Септем Капитал». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

Компания «не будет интегрирована в банк»: она «выходит из периметра группы Совкомбанка и сосредоточится на работе на рынке брокерских услуг», сообщается в релизе.

В банке напоминают, что ИК «Септем Капитал» владеет мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения».

«Совкомбанк принял решение не присоединять ИК «Септем Капитал». Клиенты компании смогут перейти на обслуживание в Совкомбанк в режиме операционного взаимодействия сторон. Для принятия решения им будет достаточно выбрать этот вариант в приложениях банка или Yango. «Септем Капитал» в дальнейшем сосредоточится на новых проектах в области брокерских услуг для физических и юридических лиц», — пояснил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Согласно материалам, публиковавшимся ранее, и информации в сегодняшнем релизе Совкомбанка, банк приобрел 50,1% инвесткомпании «Септем Капитал» в декабре 2019 года, а в мае 2021-го стал ее стопроцентным владельцем. По данным на сайте «Септем Капитала», Сергей Хотимский возглавляет совет директоров инвестиционной компании.



При этом на странице ООО «ИК «Септем Капитал» в ЕГРЮЛ стопроцентным собственником компании по состоянию на 3 февраля 2022 года указан Илья Станиславский.